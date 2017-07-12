Нефтяники вручили новые инструменты для юных музыкантов Усть-Цильмы

12 июля 2017 года, 14:33 | Усть-Цилемский
Фото ЛУКОЙЛ-Коми

Участвующий в мероприятиях "Усть-Цилемской горки" генеральный директор Благотворительного фонда "ЛУКОЙЛ" Игорь Бекетов передал шесть ученических баянов для детской музыкальной школы района.

В тот же день юные музыканты выступили с новыми инструментами на одном из концертов, который прошел на главной площади Усть-Цильмы для всех участников межрегионального праздника.

Директор Усть-Цилемской детской музыкальной школы Валентина Дуркина поблагодарила Игоря Бекетова и весь коллектив компании "ЛУКОЙЛ" за подарок, который пришелся очень кстати. С соответствующей просьбой на нефтяников не так давно вышло само учреждение.

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Как рассказала Валентина Дуркина, для музыкантов разного возраста нужны баяны разных габаритов, а приобрести их в достаточном количестве для школы порой является непосильной задачей. Да и для родителей тоже. А ведь очень важно, чтобы начинающий музыкант сразу взял в руки хороший инструмент, привык к нему. Тогда в нем будет расти интерес к занятиям, к музыке.

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Благотворительный фонд "ЛУКОЙЛ" регулярно приобретает новые музыкальные инструменты в рамках своей программы поддержки детских школ искусств в регионах деятельности нефтяной компании. Например, в этом году на территории Республики Коми на средства фонда такую помощь оказали учреждениям дополнительного образования в поселках Ярега и Щельяюр, а также в селе Ижма. Общая сумма поддержки составила более миллиона рублей.

Комиинформ
  Рубрика: Культура
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