Дом в Сыктывкаре, в котором обрушилась стена из-за ливня, признан аварийным

Дом №52 по ул. Печорская в столице Коми, часть конструкций которого разрушена вследствие ливня, признан аварийным и подлежащим сносу. Члены жилищной комиссии мэрии готовы помочь собственникам решить "квартирный вопрос" путем создания ЖСК.

Напомним, 15 апреля после многочасового проливного дождя в Сыктывкаре не выдержали конструкции дома №52 по ул. Печорская: подмыло свайный фундамент, вследствие чего обвалилась кирпичная перегородка на нежилом первом этаже, просели полы в нескольких квартирах на втором этаже. Никто из жильцов не пострадал. Аварийные и коммунальные службы муниципалитета произвели экстренные работы и разбор завалов, затем управляющая компания отремонтировала подвальное помещение.

Как сообщила сегодня "Комиинформу" первый заместитель руководителя администрации муниципалитета Наталья Хозяинова, межведомственная комиссия осуществила выездной осмотр дома и по результатам заказанной жильцами экспертизы составила акт, на основании которого мэрией вынесено постановление об аварийном состоянии здания.

"Дом подлежит сносу, а проживающие в нем горожане – расселению до 2022 года. На период до сноса дома им предложено размещение в маневренном жилфонде (ул. Промышленная, 15). Собственники вправе отказаться от такового, однако важно понимать, что в случае, если граждане решат остаться в аварийном доме, ответственность за собственную безопасность должны взять на себя", - пояснила собеседница агентства.

Как уточнила "Комиинформу" член жилищной комиссии администрации Сыктывкара Дарья Шучалина, возглавляющая региональный центр "ЖКХ Контроль", в ближайшее время предстоит проведение общего собрания собственников. Они должны определить дальнейшую судьбу земли, на которой расположен дом, признанный аварийным (участок является общедолевой собственностью).

"Наиболее оптимальный вариант – создание ЖСК (жилищно-строительного кооператива – прим. КИ). Тогда собственники могут привлечь застройщика для возведения на данном участке нового дома. Земельный надел послужит финансовым активом для вступления жильцов в долевое строительство. Компания предоставит часть квартир в новостройке членам ЖСК, а остальные продаст для покрытия расходов на строительство", - отметила Дарья Шучалина.

По ее словам, члены жилищной комиссии из числа общественников совместно с ней готовы помочь жильцам консультациями – как правильно создать и зарегистрировать ЖСК, а также произвести процедуру отбора строительной компании.