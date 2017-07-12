Жители Кедвавома своими силами построили мост

Жители старинного села Кедвавом, что на левом берегу Ижмы, своими силами построили мост через ручей, открыв беспрепятственный проезд к лугу Модор на противоположном берегу.

Когда-то над ручьем, название которого местные уже не помнят, был мост и хорошая дорога. Но времена совхозов прошли, и деревянная переправа пришла в негодность. Местные жители пытались её латать, подправлять, пока мост не рухнул окончательно. Невозможность пересечь ручей заставляла местных жителей оставлять свой транспорт в непросматриваемом месте – через широкую Ижму мостовой переправы нет, и автомобиль с правого на левый берег, где расположено село, не доставить.

Решить вопрос с развалившимся мостом как можно быстрее заставил неприятный эпизод. Автомобиль, оставленный в месте, которое не просматривается с левого берега, стал жертвой хулиганской выходки, после которой ему потребовался дорогостоящий ремонт. Местные жители уверены, что если бы личный автотранспорт находился на лугу Модор, то ничего подобного бы не произошло. Луг за рекой хорошо видно из села.

Мужчины Кедвавома решили, что построят мост через ручей своими силами. И с зимы начали заготовку древесины. Собрав достаточное количество брёвен, дождавшись пока дорога окончательно просохнет, местные приступили к возведению инженерного сооружения. За период с 26 июня по 2 июля небольшая бригада из 10 человек сумела не только возвести мост, но и соорудить для него подъездные пути, устроить по обочинам дороги своеобразные ливнёвки, вырубить деревья и кусты, мешавшие проезду. "Нас подгоняли комары", - шутят местные жители.

Сооружение получилось капитальным. На крепость его проверил УАЗ "Патриот" - мост выдержал, а значит выдержит и автомобили меньшей массы. Теперь мужчины Кедвавома планируют для своего транспорта организовать на лугу Модор удобную стоянку, сообщает пресс-служба ухтинской администрации.