Год добрых дел: Республиканский стадион открыт для всех

В "Спортивной школе олимпийского резерва № 1" (СШОР №1) продолжается акция "День открытых дверей".

Акция проводится в рамках отраслевого социального проекта "Эстафета добрых дел" Министерства физической культуры и спорта Республики Коми в ходе объявленного в регионе по инициативе Главы Республики Коми Сергея Гапликова Года добрых дел. С 1 июня спортивной ареной СШОР №1 воспользовались 2500 человек. Республиканский стадион открыт для свободного посещения с 14.00 до 17.00 ежедневно кроме выходных и праздников.

Кроме того, по понедельникам, средам и пятницам с 17.00 на поле занимаются воспитанники Детского дома № 3.

"Свое поле у нас маленькое, а в этом году его ремонтируют. И мы с удовольствием откликнулись на предложение Александра Политова (заместитель директора СШОР №1) посещать Республиканский стадион, - рассказала воспитатель Детского дома №3 Елена Полина. - Дети сюда приходят побегать, поиграть в футбол, волейбол. Желающие есть всегда. В среднем стадион посещают 25-30 наших воспитанников 8-18 лет".

"Я очень люблю заниматься спортом. Мне нравится, что здесь можно разогнаться на беговой дорожке. Такое поле как раз для меня", - поделилась воспитанница Мария Мусеева.

Еще одна акция ("Открой мир знаний детям-сиротам"), организованная СШОР№1, продлится до 19 августа. В ходе акции проводится сбор средств (рюкзаки, тетради, дневники, пеналы, карандаши, ручки, краски, кисти, альбомы для рисования, цветная бумага, цветной картон, пластилин, обложки для книг и тетрадей, линейки, ластики, развивающие игры (1-4 класс)) для воспитанников ГУ Республики Коми "Специальный (коррекционный) детский дом №1 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья", которые в этом году пойдут в первый класс. В акции "Открой мир знаний детям-сиротам" может принять участие любой желающий. Для этого необходимо передать свои подарки будущим школьникам администратору Республиканского стадиона ежедневно с 09.00 до 20.00.

***Цель проекта "Эстафета добрых дел" Министерства физической культуры и спорта Республики Коми - создание условий для вовлечения различных отраслевых структур в социально-значимую деятельность.

Предполагается, что в число участников "Эстафеты добрых дел" войдут подведомственные Министерству физической культуры и спорта Республики Комиучреждения, региональные федерации по видам спорта, профессиональные спортивные клубы, коммерческие структуры, имеющие отношение к отрасли (спортивные клубы, центры, магазины и т.п..).

Старт проекту дан 11 мая: представители аппарата регионального Минспорта под руководством Николая Бережного привели в порядок баскетбольную площадку за сыктывкарской поликлиникой №3: установили новые щиты, кольца с антивандальной сеткой, приобретенные на личные средства, и покрасили стойки. В ремонте площадки помогли работники ГАУ Республики Коми "Спортивная школа олимпийского резерва "Юность".

В реализацию проекта "Эстафета добрых дел" также включились ГАУ Республики Коми"Спортивная школа по плаванию "Орбита", Федерация плавания Республики Коми, Федерация футбола Республики Коми, МФК "Новая генерация", ГБУ Республики Коми "Спортивная школа олимпийского резерва №1".