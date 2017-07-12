Лыжники Коми выехали на тренировочные сборы в Норвегию и Германию

Группа лыжников и биатлонистов Республики Коми начала подготовку к спортивному сезону на выездных сборах в составах сборной России и команды Республики Коми. Сборы продлятся с 9 по 31 июля.



По информации отдела спортивной подготовки ГАУ Республики Коми "Центр спортивной подготовки сборных команд", лыжницы Юлия Белорукова (тренер Маркус Кремер) и Ольга Царева (тренер Данила Акимов) выехали на тренировочные сборы в Норвегию, которые продлятся до 30 июля.



С 10 по 28 июля лыжники Алексей Виценко и Илья Семиков под руководством тренера Олега Перевозчикова готовятся к новому спортивному сезону в Германии.



Андрей Некрасов с 4 по 24 июля тренируется в составе юниорской сборной России по лыжным гонкам в поселке Токсово Ленинградской области (тренер Александр Кравченко).



Кроме этого, группа спортсменов сборной Республики Коми по лыжным гонкам до 31 июля тренируется в Архангельской области (тренеры Владимир Стрепнев, Алексей Тропников, Анастасия Негуца). Еще одна группа лыжников-гонщиков с 16 по 21 июля пройдет подготовку в Кировской области под руководством тренера Алексея Рочева.



Биатлонистка Анастасия Рудакова выехала на тренировочные мероприятия в составе сборной Республики Коми в Казахстан. Ее сборы продлятся до 31 июля. "В целом лыжники плавно вошли сезон. Сейчас идет работа на "наращивание" результата, и выездные сборы в этом плане дают большое преимущество. Помимо качественной трассы, снаряжения, которые есть и у нас в республике, выездные тренировочные мероприятия дают возможность спортсменам адаптироваться в новых условиях. Зачастую умение в короткие сроки приспособиться к климату, погоде и т.д существенно влияет на результаты соревнований. Тем более, что главные спортивные события сезона 2017/18 пройдут именно в местах проведения сборов", - рассказал главный тренер региональной сборной команды по лыжным гонкам Андрей Нутрихин.