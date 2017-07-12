Глава Коми: "Строительство детского сада в Усть-Цильме должно быть окончено в кратчайшие сроки"

12 июля 2017 года, 13:30 | Усть-Цилемский

Глава Коми посетил дошкольный долгострой в Усть-Цилемском районе.

Готовность строящегося детского сада на 120 мест в селе Усть-Цильма составляет 80%. Как довести строительство до конца решали на оперативном совещании с главой Коми Сергеем Гапликовым.

Начальник отдела образования администрации Усть-Цилемского района Ирина Ключ рассказала, что проект был утвержден 31 декабря 2014 года, первую сваю забили летом 2015-го. Строительство велось ударными темпами, но затем замедлялось и, наконец, совсем остановилось.

В 2015 году изменились требования Госпожнадзора. Если принятый в 2014 году проект благополучно прошел экспертизу, то сейчас уже нет. Это привело к удорожанию строительства, подрядчик не смог его закончить. Стройка заморожена. В отношении подрядчика возбуждено уголовное дело.

"Его однозначно нужно достраивать. Садик нужен селу. Существующие детсады старые, есть очередность", - отметила И.Ключ.

Осталось установить сантехнику, наружную обшивку, обустроить территорию. Сколько на это требуется денег, сейчас считают.

"Я до этого построил столько объектов. И столько раз я слышал подобное. Всегда оказываются крайние. Садик должен быть построен в максимально краткие сроки", - поручил С.Гапликов, и попросил разобраться, почему изменения в проект не были внесены вовремя.

Илья Баканов
  Ключевые слова: детский сад
  Рубрика: Общество
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