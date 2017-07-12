За прошедшие сутки на территории Коми возникло два лесных пожара

12 июля 2017 года, 12:30 | Княжпогостский, Печора
Фото из архива ИА "Комиинформ"

За прошедшие сутки на территории Республики Коми возникло два лесных пожара в Печорском и Княжпогостском районе.

Как сообщает Коми лесопожарный центр, площадь пожара составила 1,20 га.

Причиной послужило неосторожное обращение с огнем местного населения.

Оба пожара были ликвидированы в течение первых суток, на площади 2,12 га.

На пожаре работали четыре работника ДПС, 12 лесников, четыре работника ПХС ГАУ РК "Коми лесопожарный центр", также была задействована одна пожарная машина.

С начала пожароопасного сезона на территории Республики Коми обнаружено 33 лесных пожара на общей площади 97,79 га.

В прошлом году на эту дату на территории Республики Коми был обнаружен 121 лесной пожар на общей площади 1187,24 га.

Комиинформ
  Ключевые слова: Пожары, лес
  Рубрика: Происшествия
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