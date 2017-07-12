Нефтяники ЛУКОЙЛа подарили микроавтобусы к юбилею Усть-Цильмы

12 июля 2017 года, 11:35 | Усть-Цилемский
Фото ЛУКОЙЛ-Коми

Представители компании "ЛУКОЙЛ" по традиции принимают участие в межрегиональном празднике "Усть-Цилемская горка", который в этом году посвящен 475-летию районного центра.

C 2003 года заключаются соглашения о социальном партнерстве между ООО "ЛУКОЙЛ-Коми" и Усть-Цилемским районом, предприятие поддерживает развитие социальной сферы, в том числе культуры. Ежегодно оказывается помощь в организации "Усть-Цилемской горки".

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От многотысячного коллектива ЛУКОЙЛ-Коми жителей Усть-Цильмы поздравил генеральный директор предприятия, депутат Государственного Совета республики Александр Лейфрид, который, в частности, отметил: "Усть-Цильма хранит и развивает вековые традиции, такое отношение к истории своей земли заслуживает самого искреннего уважения. Одним из наиболее ярких событий в культурной жизни нашей республики как раз и является Горка. Мы рады поддерживать жителей района в их начинаниях, чувствовать свою сопричастность к такому большому делу".

Александр Лейфрид вручил первому заместителю руководителя администрации Усть-Цилемского района Николаю Каневу ключи от новых микроавтобусов, предназначенных для организации пассажирских перевозок в Ухту и Сыктывкар. Необходимость в муниципальной технике на этих маршрутах назрела давно, поскольку до сего времени на направлении работали только частные извозчики. Рейсы осуществлялись нерегулярно, а стоимость билетов была высока для местных жителей. Поэтому по инициативе нефтяников и властей приобретение новых микроавтобусов для одного из муниципальных учреждений Усть-Цилемского района осуществили в рамках действующего Соглашения о сотрудничестве между правительством Республики Коми и компанией "ЛУКОЙЛ".

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ЛУКОЙЛ-Коми также поддержал проведение соревнований по водномоторному спорту в рамках "Усть-Цилемской горки". Лучшим участникам вручили от предприятия ценные призы.

Комиинформ
  Рубрика: Общество
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