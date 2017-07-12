В рамках Года добрых дел сотрудники службы занятости Сыктывкара провели акцию "Ты в этом мире не один"

12 июля 2017 года, 15:26 |

Сотрудники Центра занятости населения Сыктывкара поддержали инициативу главы региона Сергея Гапликова. В рамках Года добрых дел они провели акцию "Ты в этом мире не один", направленную на содействие в трудоустройстве гражданам с инвалидностью.

В течение июня специалисты Центра выезжали на дом к людям с инвалидностью. Во время посещения горожанам рассказывали о возможностях получения государственных услуг службы занятости. В ходе этих визитов организаторы акции выяснили, кому из тех, кого они навестили, нужна адресная помощь учреждения.

"Практика показывает, что быстро и самостоятельно найти работу может только тот, кто занимает активную позицию во время её поиска. Граждане с инвалидностью часто испытывают неуверенность при поиске работы. Именно поэтому содействие им в трудоустройстве – одна из главных задач специалистов Центра занятости. В апреле мы уже проводили подобную акцию "Подари тепло людям", - отметила директор учреждения Ирина Рыбина.

Как рассказали специалисты Центра, люди с инвалидностью, которые у себя дома принимали работников службы занятости, были очень благодарны за такое внимание и помощь.

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Это не первое мероприятие, которое проводит учреждения в рамках Года добрых дел. Сотрудники уже несколько раз организовывали сбор вещей для нуждающихся семей с детьми, помогали в благоустройстве территории Свято-Стефановского собора и Сыктывкарского дома ребёнка, на очереди - акция "Спешите делать добро" по озеленению территории одного из детских садов Сыктывкара.

Комиинформ
  Ключевые слова: Год добрых дел
  Рубрика: Общество
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