Россельхознадзор Коми искал свинину в колбасе "Брауншвейгской"

12 июля 2017 года, 13:00 | Сыктывкар
Фото kolbasadoma.ru

В Россельхознадзор Коми поступили результаты испытаний сырокопченой колбасы "Брауншвейгская", произведенной на "Кировском мясокомбинате".

Образец был отобран для возможного выявления подмены одного вида мяса на другое, менее ценное, и направлен в испытательный центр ФГБУ "Ленинградская МВЛ" (г. Санкт-Петербург). В соответствии с маркировкой, в составе сырокопченой колбасы "Брауншвейгской" должна быть только свинина.

Оказалось, что отобранный образец действительно не содержит ДНК курицы и соответствует ГОСТу.

Геня Джавршян
  Ключевые слова: россельхознадзор коми, контроль качества, колбаса, испытание
  Рубрика: Общество
  • 0
  • 2
  • 0
  • 1
  • 1

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору

Новости по теме:

10:37 12.07.2017
Роспотребнадзор Коми изъял 83 килограмма молочного фальсификата
18:23 11.07.2017
В Емве вручили ключи от квартиры сироте
18:09 11.07.2017
К 1 сентября все дошкольники Щельяюра получат места в детских садах


Новости mediametrix

                       
                       
                       

Лента новостей

Мы рядом
Татьяна. Помогу в уходе за тяжелобольными людьми. Не хватает общения. (Удорский район)
Анастасия. Нуждаюсь в сопровождении. (Сыктывкар)
перейти в раздел

Интервью

Сергей Гапликов
Глава Республики Коми
все интервью



Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus