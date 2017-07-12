Россельхознадзор Коми искал свинину в колбасе "Брауншвейгской"

В Россельхознадзор Коми поступили результаты испытаний сырокопченой колбасы "Брауншвейгская", произведенной на "Кировском мясокомбинате".

Образец был отобран для возможного выявления подмены одного вида мяса на другое, менее ценное, и направлен в испытательный центр ФГБУ "Ленинградская МВЛ" (г. Санкт-Петербург). В соответствии с маркировкой, в составе сырокопченой колбасы "Брауншвейгской" должна быть только свинина.

Оказалось, что отобранный образец действительно не содержит ДНК курицы и соответствует ГОСТу.