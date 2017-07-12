В Коми продолжаются ремонтные работы автодороги "Сыктывкар-Нарьян-Мар" на участке "Малая Пера-Ираель"

12 июля 2017 года, 10:25 |
Фото Минстроя Коми

В Республике Коми продолжаются работы по реконструкции автодороги "Сыктывкар – Ухта – Печора – Усинск – Нарьян-Мар" на участке "Малая Пера – Ираель" в рамках концессионного соглашения.

По информации Минстроя Коми, на сегодня там ведутся работы по устройству искусственных сооружений и дорожной одежде: монтаж асфальтосмесительной установки и на 70% от общего объёма произведена досыпка земляного полотна протяжённостью в 27 км.

Выполнены работы по устройству верхнего слоя щебеночного основания на 20 км и нижнего слоя асфальтобетонного покрытия на 15 км в общей площади 156 000 м².

Уложен верхний слой асфальтобетонного покрытия на участке в 2,5 км (20 000 м²).

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***Строительство дороги "Сыктывкар - Ухта - Печора - Усинск — Нарьян-Мар" — одно из приоритетных направлений развития дорожной отрасли Коми.

Комиинформ
  Ключевые слова: дороги, ремонт
  Рубрика: Экономика
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