В Коми продолжаются ремонтные работы автодороги "Сыктывкар-Нарьян-Мар" на участке "Малая Пера-Ираель"

В Республике Коми продолжаются работы по реконструкции автодороги "Сыктывкар – Ухта – Печора – Усинск – Нарьян-Мар" на участке "Малая Пера – Ираель" в рамках концессионного соглашения.

По информации Минстроя Коми, на сегодня там ведутся работы по устройству искусственных сооружений и дорожной одежде: монтаж асфальтосмесительной установки и на 70% от общего объёма произведена досыпка земляного полотна протяжённостью в 27 км.

Выполнены работы по устройству верхнего слоя щебеночного основания на 20 км и нижнего слоя асфальтобетонного покрытия на 15 км в общей площади 156 000 м².

Уложен верхний слой асфальтобетонного покрытия на участке в 2,5 км (20 000 м²).

***Строительство дороги "Сыктывкар - Ухта - Печора - Усинск — Нарьян-Мар" — одно из приоритетных направлений развития дорожной отрасли Коми.