В Коми на 20% снизилась заболеваемость активными формами туберкулеза

В Коми в первом полугодии 2017 года на 20% снизилась заболеваемость впервые выявленными активными формами туберкулеза. На 19% снизилась заболеваемость туберкулезом органов дыхания, на 30,7% снизилось число больных бациллярными формами из числа заболевших туберкулезом органов дыхания.

По данным Роспотребнадзора Коми, всего с января по июнь зарегистрировано 246 457 случаев инфекционных и паразитарных заболеваний, что на 18% больше, чем за аналогичный период 2016 года, за счет роста количества заболевших гриппом и ОРВИ.

С начала года не зарегистрированы случаи брюшного тифа, бактерионосительства дизентерии, полиомиелита, кори, краснухи, эпидемического паротита, дифтерии, бактерионосительства дифтерии, туляремии, лептоспироза, листериоза, малярии.

Зарегистрировано снижение заболеваемости в группе кишечных инфекций, в том числе острыми кишечными инфекциями (ОКИ) установленной этиологии – на 26,8%, из них ОКИ, вызванные ротавирусами – на 34,9%, неустановленной этиологии – на 24,8%, сальмонеллёзом – на 9,8%, носительством вирусного гепатита В – на 5,7%, коклюшем – в 8,2 раза, гемофильной инфекцией – на 6,6%, сифилисом – в 2 раза, гонококковой инфекцией – на 35,5%, педикулёзом – на 9,6%, чесоткой – на 48,5%, ВИЧ-инфекцией – на 13,9%.

Вместе с тем, зарегистрирован рост заболеваемости вирусным гепатитом А – на 22 случая, хроническим вирусным гепатитом С – на 26%, скарлатиной – на 59%, ветряной оспой – на 16%, инфекционным мононуклеозом – на 38,8%, ОРВИ и гриппом – на 19%, внебольничной пневмонией – на 5,6%, микроспорией – на 27%.