В реках Коми отмечается низкий уровень естественного воспроизводства ценных видов рыб

Современный период в рыбном хозяйстве России, характеризуется крайне неустойчивыми запасами промысловых видов рыб, резким падением численности особо ценных популяций. В реках Республики Коми отмечается низкий уровень естественного воспроизводства ценных видов рыб при высоком уровне промысловой нагрузки и незаконного рыболовства.

Как сообщили "Комиинформу" в Коми филиале "Главрыбвода", ведомство осуществляет работы по искусственному воспроизводству водных биоресурсов с 2013 года на инкубационно-выростном рыбоводном модуле в д. Еремеево Троицко-Печорского района Республики Коми. Рыбоводный модуль в д.Еремеево -единственное государственное рыбоводное предприятие в Республике Коми, осуществляющие зарыбление рек в рамках федерального бюджета.

В 2016-2017 гг.

Коми филиал "Главрыбвод" модернизировал и значительно расширил рыбоводные мощности. Был запущен в работу второй цех специализирующийся на искусственном воспроизводстве хариуса. Общая площадь рыбоводного модуля в настоящее время расширена и составляет более 100 кв.м. Производственные мощности инкубационного цеха увеличены до 900 тыс.шт. молоди сига и 700 тыс. шт. молоди хариуса. Водоснабжение инкубационного цеха осуществляется из р. Илыч. Модуль оснащен современным рыбоводным оборудованием: аппаратами Вейса, инкубационными рамками, рыбоводными бассейнами, рыбоводными лотками, накопительными емкостями. В 2016 – 2017 гг. установлены фильтры биологической и механической отчистки воды.

Работу на рыбоводном модуле организуют и осуществляют сотрудники Коми филиала ФГБУ "Главрыбвод" со всей республики, в том числе из Троицко-Печорского района, в будущем планируется привлечение к осуществлению искусственного воспроизводства водных биоресурсов не менее трех жителей д. Ермеево.

Искусственное воспроизводство сига от икры до молоди навеской 0,08 г занимает более 10 месяцев. Отлов производителей проводится в бассейне Печоры с сентября по декабрь. Из заложенной на инкубацию икры в апреле – мае появляются крохотные личинки, которые бережно выращивают до выпуска в конце июня – начале июля рыбоводы учреждения.

Производителей хариуса отлавливают в мае в водотоках Республики Коми. Оплодотворенная икра инкубируется чуть меньше месяца, потом из нее появляются личинки, которых выращивают до навески 0,02 г. Выпуск хариуса осуществляют так же в конце июня – начале июля.

В июне этого года члены комиссии по осуществлению государственного контроля за исполнением мероприятий по искусственному воспроизводству водных биоресурсов по Республике Коми выпустили 300 000 штук молоди сига в реку Илыч.