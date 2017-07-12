В Усть-Цилемском районе открыли родовую мемориальную доску

12 июля 2017 года, 9:30 | Усть-Цилемский
Фото ЗАГС Усть-Цилемского района

Древнерусское село Усть-Цильма празднует в эти дни 475-летний юбилей. В рамках торжественных мероприятий в селе на родовом доме Синцовых открыли мемориальную доску.

Сегодня Усть-Цильма - это историко-культурный заповедный уголок русской старины, где сохраняются традиционные обряды и устои быта, звучат старинные песни. В эти праздничные дни гостям Усть-Цильмы можно насладиться красотой Севера, познакомиться с культурой и обычаями староверов, открыв для себя удивительный мир старинного села. Мемориальная доска на родовом доме Синцовым стала одной из достопримечательностей села, сообщает пресс-служба Минюста РК.

Мероприятие состоялось после встречи рода Синцовых, которая была организована и проведена начальником территориального отдела загс Усть-Цилемского района Министерства юстиции региона Галиной Чупровой в рамках районной акции "Семья Победы".

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Встречи старинных родов Усть-Цильмы объединены в уникальный проект "Родовой дом", автором которого является Татьяна Вокуева, председатель Московского представительства Межрегионального общественного движения "Русь Печорская", генеалог.

В доме Николая Яковлевича Синцова собрался большой и дружный род Синцовых. Многочисленным гостям и родным были представлены семейные реликвии, фотографии, большое семейное древо рода. В настоящее время род Синцовых насчитывает около 600 человек, живущих не только в Усть-Цильме, но и в других городах и районах республики и за её пределами. Было исследовано 17 поколений рода, с 1704 года. В настоящее время фамилию Синцов носят 28 человек, из них 18 – мужского пола.

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Почетное право открыть мемориальную доску предоставили Николаю и Илье Синцовым. На празднике звучали поздравления от Главы сельского поселения "Усть-Цильма" Екатерины Вокуевой, от председателя межрегионального общественного движения "Русь Печорская" Елены Герасимовой. Автор проекта "Родовой дом" Татьяна Вокуева вручила хозяину дома Николаю Синцову паспорт дома, в котором указан год постройки дома и информация об известных людях, прославлявших род.

"Сохранение памяти о своих предках, семейных реликвий – всё это очень важно для будущих поколений рода. Такие встречи содействуют не только бережному отношению к истории своей семьи, но и к истории родины в целом", - отметили организаторы мероприятия.

Комиинформ
  Ключевые слова: семья
  Рубрика: Общество
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