Минсельхоз изменит программу сельского хозяйства

12 июля 2017 года, 9:14 |
Фото из архива "Комиинформа"

Минсельхоз сформирует новую структуру программы развития сельского хозяйства до 2020 года. Сообщается, что в нее будут включены новые меры по производству парниковых овощей, а также ягод и фруктов. Сформировать новую структуру поручил чиновникам президент России Владимир Путин в рамках программы по импортозамещению.

В документ включили разделы по улучшению ситуации в растениеводстве и животноводстве. Он также предусматривает социальное развитие села, сохранение и восстановление плодородия почв, улучшение мелиорации. Одной из главных целей программы станет повышение роста производства продукции в аграрных хозяйствах на 20,8% к 2020 году, пишут "Известия".

Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько считает, что предложение дополнить госпрограмму "вполне логично", поскольку экономическая ситуация в стране меняется.

"Политика импортозамещения последовательна, поэтому в госпрограмму необходимо поэтапно вносить изменения. Сейчас очередь дошла до овощей, фруктов и ягод. Думаю, что в основном производители будут просить повысить субсидии. В остальном же на рынке сейчас созданы условия для развития производства российской продукции", – сказал Рылько.

Комиинформ
  Ключевые слова: сельское хозяйство
  Рубрика: Экономика
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