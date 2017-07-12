Каша и уха: Усть-Цильма отпраздновала "Петровщину"

12 июля 2017 года, 7:23 | Усть-Цилемский
Фото Антона Пархачёва

В Усть-Цильме отметили Петровщину. Совпадающий с окончанием летнего Петрова поста, накануне горочных гуляний и церковного праздника апостолов Петра и Павла, праздник собрал на берегу Печоры сотни семей.

Множество автомобилей и людей из разных районов республики, страны и даже мира собрала в Усть-Цильме "Петровщина". На протяжении сотен лет в ночь с 11 на 12 июля этот обрядовый праздник проходит на берегу Печоры. В этом году, как, впрочем, и прошлом, его посетил глава Коми Сергей Гапликов.

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Как рассказали корреспонденту "Комиинформа" старожилы села, они собираются на "Петровщину" каждый год. Даже во времена Советского Союза, когда подобные обрядовые праздники не приветствовались, они уезжали на природу и там отмечали Петров день.

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Организаторы всячески стараются устроить настоящий праздник, а не просто массовый пикник, хоть и с поеданием сваренной на костре традиционной пшенной каши. Они подготовили спортивную программу. Сначала устроили чемпионат по ловле рыбы на удочку. Затем гонки на моторных лодках, за которыми было удобно наблюдать с берега. В 22 часа стартовали силовые соревнования: армрестлинг, распиловка дров на скорость, перетаскивание бревен.

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Спортивная площадка собирала немало зрителей. Но основная масса людей сидели у костров, готовили ту самую "петровщину" и наваристую уху.

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И то, и другое отведал глава Коми. С.Гапликов прошелся по берегу, демократично общался с отдыхающими, охотно с ними фотографировался.

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Одна из отдыхающих попросила руководителя региона помешать в котелке кашу. Сказала, что после этого "петровщина" будет вкуснее. Глава Коми не отказался приложить руку к приготовлению блюда, помешал варившуюся крупу и попробовал кашу.

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Еще одна группа исполнила для С.Гапликова усть-цилемские частушки. Глава Коми хоть и не подпевал, но охотно послушал и посмеялся.

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Как говорят местные жители, праздновать "Петровщину" принято всю ночь. Обычно это продолжается до пяти утра. С.Гапликов смог уделить этому около часа, ведь завтра график его рабочей поездки в Усть-Цилемский район не менее насыщенный, включая встречу с заместителем министра культуры России Александром Журавским.

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Илья Баканов
  Ключевые слова: традиции, праздники
Персоны: Гапликов Сергей Анатольевич
  Рубрика: Культура
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