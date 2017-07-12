Каша и уха: Усть-Цильма отпраздновала "Петровщину"

В Усть-Цильме отметили Петровщину. Совпадающий с окончанием летнего Петрова поста, накануне горочных гуляний и церковного праздника апостолов Петра и Павла, праздник собрал на берегу Печоры сотни семей.

Множество автомобилей и людей из разных районов республики, страны и даже мира собрала в Усть-Цильме "Петровщина". На протяжении сотен лет в ночь с 11 на 12 июля этот обрядовый праздник проходит на берегу Печоры. В этом году, как, впрочем, и прошлом, его посетил глава Коми Сергей Гапликов.

Как рассказали корреспонденту "Комиинформа" старожилы села, они собираются на "Петровщину" каждый год. Даже во времена Советского Союза, когда подобные обрядовые праздники не приветствовались, они уезжали на природу и там отмечали Петров день.

Организаторы всячески стараются устроить настоящий праздник, а не просто массовый пикник, хоть и с поеданием сваренной на костре традиционной пшенной каши. Они подготовили спортивную программу. Сначала устроили чемпионат по ловле рыбы на удочку. Затем гонки на моторных лодках, за которыми было удобно наблюдать с берега. В 22 часа стартовали силовые соревнования: армрестлинг, распиловка дров на скорость, перетаскивание бревен.

Спортивная площадка собирала немало зрителей. Но основная масса людей сидели у костров, готовили ту самую "петровщину" и наваристую уху.

И то, и другое отведал глава Коми. С.Гапликов прошелся по берегу, демократично общался с отдыхающими, охотно с ними фотографировался.

Одна из отдыхающих попросила руководителя региона помешать в котелке кашу. Сказала, что после этого "петровщина" будет вкуснее. Глава Коми не отказался приложить руку к приготовлению блюда, помешал варившуюся крупу и попробовал кашу.

Еще одна группа исполнила для С.Гапликова усть-цилемские частушки. Глава Коми хоть и не подпевал, но охотно послушал и посмеялся.

Как говорят местные жители, праздновать "Петровщину" принято всю ночь. Обычно это продолжается до пяти утра. С.Гапликов смог уделить этому около часа, ведь завтра график его рабочей поездки в Усть-Цилемский район не менее насыщенный, включая встречу с заместителем министра культуры России Александром Журавским.