Ликвидаторы последствий паводка и другие герои Усть-Цилемского района получили поощрение от главы Коми

11 июля 2017 года, 20:40 | Усть-Цилемский
Фото Антона Пархачёва

Глава Коми Сергей Гапликов отметил устьцилемов, внесших наибольший вклад в борьбу с последствиями паводка, который этой весной особенно сильно ударил по району.

"Те, кто приходит на помощь, создают собственными силами дамбы, не дают стихии разгуляться, это пример ответственности. Усть-Цильма гордится своими ответственными людьми", - заявил С.Гапликов.

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Он отметил их патриотизм к своей земле, то, что они стали примером для других. И вручил благодарственные письма.

Индивидуальный предприниматель Ефим Носов силами своего предприятия, техникой и рабочими, осуществлял строительство водозащитной дамбы в деревне Филиппово и удерживал ее на протяжении трех суток. Благодаря их самоотверженности основная часть деревни не пострадала от воды.

Повар столовой Бугаевской школы Людмила Шнайдер оказывала существенную помощь в доставке продуктов питания из райцентра в село Среднее Бугаево и обеспечивала бесперебойное снабжение населения продовольствием, выдавала сухие пайки.

Коллектив Дорожного ремонтно-строительного участка поощрили глава Коми поощрил за обустройство и удержание водозащитной насыпи по улице Набережная в Усть-Цильме, содействие в эвакуации имущества граждан, ликвидацию последствий паводка, помощь пострадавшим от наводнения.

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За общее руководство, координацию и личное участие в проведении паводковых мероприятий поощрение от руководителя республики получили главы сельских поселений Леонид Дуркин, Среднее Бугаево, и Сергей Чупров, Уег. А глава Хабарихи Елена Поздеева еще и отличилась при тушении пожара в деревне Бык, в результате чего было предотвращено возникновение лесного пожара.

Илья Баканов
  Ключевые слова: спасатели, Паводок, герои
  Рубрика: Общество
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