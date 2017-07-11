В Сыктывкаре предложено ввести нормы накопления мусора

В администрацию Сыктывкара будет направлено предложение вернуть практику использования норм накопления мусора с каждого объекта. С инициативой выступил главный инженер отдела контроля за содержанием территорий Управления ЖКХ города Дмитрий Виноградов.

Обсуждение "мусорной" проблемы в частном секторе, дачных и гаражных обществах состоялось сегодня в Сыктывкаре. В мероприятии приняли участие представители республиканских ведомств, члены Общероссийского народного фронта, эксперты и местные жители.

Так, председатели дачных поселков рассказали, как им удается своими силами поддерживать чистоту на своих участках и прилегающих территориях. Дачники организуют коллективные субботники, на которые выходит сразу несколько обществ, и сообща заказывают транспорт для вывоза мусора. Другие садоводы индивидуально пользуются услугами компаний, оказывающих такие услуги.

Для того чтобы воспользоваться услугами подобных компаний, необходимо заключить договор и приобрести фирменные мусорные пакеты, в стоимость которых также входит забор бытовых отходов у клиента. Средняя стоимость такого пакета - 100 рублей за объем в 120 литров и 60 рублей за пакет вдвое меньшего объема.

Такой способ, несмотря на очевидное удобство, однако, вызвал ряд вопросов. Жители частного сектора жаловались на трудности в приобретении фирменных пакетов, а соответственно, и услуг, к ним прилагающихся. А представители компании в свою очередь отметили, что многие заключают договор только ради "отписки" для контрольно-надзорных органов, - такой контингент граждан разово приобретает пакеты, после чего игнорирует дальнейшую оплату услуги.

В ходе дискуссии стороны пришли к выводу о несовершенстве законодательства в сфере уборки и вывоза мусора на территории страны в целом и региона в частности. Одним из ключевых предложений таким образом стало обращение к законодательной власти в Коми.

Например, Д.Виноградов напомнил собравшимся, что ранее по всей стране применялись нормы накопления мусора для расчетов с населением, индивидуальными предпринимателями и организациями. Такой документ, в случае его принятия, позволил бы обеспечить рациональное накопление и хранение мусора в контейнерах на специально оборудованных площадках и своевременный его вывоз специализированной организацией.

Соблюдение подобных норм положительно скажется на содержании мусоронакопителей в технически исправном состоянии и позволит не допустить возникновения новых стихийных свалок. Этот же документ может урегулировать вопрос оплаты услуг компаний и определит уровень ответственности каждой из сторон.

Соответствующее предложение планируется направить в адрес местных градоначальников. Помимо этого им будет предложено привлекать к ликвидации свалок граждан, которые находятся на исправительных работах по уголовным и административным делам]. и создавать законные площадки для накопления мусора на территории тех же дачных обществ.