С 12 июля официально открывается городской пляж в местечке Кируль.

Соответствующее постановление подписал мэр Сыктывкара Валерий Козлов, сообщает администрация города.

Согласно документу, эксплуатация городского пляжа в м.Кируль будет разрешена с 12 июля 2017 года. Время работы - с 8:00 до 20:00.

Во избежание загрязнения въезд на территорию пляжа автотранспорта (кроме спецмашин) будет ограничен. На время работы пляжа будет организовано дежурство спасателей.

Напомним, на прошлой неделе государственные инспекторы Сыктывкарского отделения ГИМС проверили пляж на предмет готовности к купальному сезону.

Сотрудники МЧС установили, что все необходимые нормы и требования выполнены. Так, береговая территория пляжа обозначена опознавательными знаками, качество воды в районе пляжа соответствует санитарным правилам и ГОСТам, дно водного объекта в пределах участка акватории, отведенного для купания, обследовано и очищено от опасных и других посторонних предметов. Границы плавания в местах купания на акватории обозначены буйками оранжевого цвета.

На пляже отведен участок для купания детей, обозначенный линией поплавков. Его глубина соответствует предъявляемым требованиям. Пляж оборудован информационными стендами и фонтанчиками с питьевой водой.