С 12 июля официально открывается городской пляж в местечке Кируль

11 июля 2017 года, 18:55 | Сыктывкар
Фото ГУ МЧс по Коми

С 12 июля официально открывается городской пляж в местечке Кируль.

Соответствующее постановление подписал мэр Сыктывкара Валерий Козлов, сообщает администрация города.

Согласно документу, эксплуатация городского пляжа в м.Кируль будет разрешена с 12 июля 2017 года. Время работы - с 8:00 до 20:00.

Во избежание загрязнения въезд на территорию пляжа автотранспорта (кроме спецмашин) будет ограничен. На время работы пляжа будет организовано дежурство спасателей.

Напомним, на прошлой неделе государственные инспекторы Сыктывкарского отделения ГИМС проверили пляж на предмет готовности к купальному сезону.

Сотрудники МЧС установили, что все необходимые нормы и требования выполнены. Так, береговая территория пляжа обозначена опознавательными знаками, качество воды в районе пляжа соответствует санитарным правилам и ГОСТам, дно водного объекта в пределах участка акватории, отведенного для купания, обследовано и очищено от опасных и других посторонних предметов. Границы плавания в местах купания на акватории обозначены буйками оранжевого цвета.

На пляже отведен участок для купания детей, обозначенный линией поплавков. Его глубина соответствует предъявляемым требованиям. Пляж оборудован информационными стендами и фонтанчиками с питьевой водой.

Комиинформ
  Ключевые слова: лето, пляж
  Рубрика: Общество
  • 0
  • 0
  • 0
  • 1
  • 0

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору

Новости по теме:

16:28 11.07.2017
Жители Сыктывкара поддерживают работу мэрии по очистке центра города от рекламы
21:42 10.07.2017
Общественники обсудили проект строительства спортцентра в Выльгорте
21:31 10.07.2017
Роспотребнадзор Коми призывает любителей "тихой охоты" соблюдать рекомендации по профилактике отравлений грибами


Новости mediametrix

                       
                       
                       
 

Эко-Коми

Новости проекта



Интервью

Сергей Гапликов
Глава Республики Коми
все интервью

Мы рядом
Светлана. Плохо хожу, нуждаюсь в сопровождении до больницы. (Троицко-Печорск)
Алёна. Периодически нуждаюсь в сопровождении по городу. (Сыктывкар)
перейти в раздел

Инфоблок

Отключение горячего водоснабжения в Сыктывкаре будет двукратным

Профилактика клещевого вирусного энцефалита

Телефоны участковых Сыктывкара

Официальный интернет-портал государственных услуг Российской Федерации

Как узнать кадастровую стоимость объекта и оспорить ее в случае несогласия

Как правильно вызвать экстренные службы

Что нужно знать о СПИДе

Реализация значимых проектов в Республике Коми

«Телефоны доверия» МВД

Памятная дата военной истории России

10 июля

В 1709 году русская армия под командованием Петра Первого одержала победу над шведскими войсками в Полтавском сражении.



Подробнее...


Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus