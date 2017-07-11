В Сыктывкаре с помощью интерактивной карты ликвидировали 27 свалок

11 июля 2017 года, 20:30 | Сыктывкар
Фото Натальи Петровой

Проблему возникновения стихийных свалок обсудили сегодня в Сыктывкаре в ходе заседания рабочей группы "Качество повседневной жизни по проблеме уборки и вывоза мусора в частном секторе, дачных и гаражных обществах". О том, как работает и что представляет из себя проект "Генеральная уборка - интерактивная карта свалок", участникам встречи рассказала руководитель исполкома ОНФ в Коми Елена Иванова.

"Портал разработан по поручению президента России и доступен пользователям сети по всей России, любой желающий может оставить сигнал о незаконном накоплении мусора. Пользователь отмечает точку на карте, и мы это видим - на региональный исполком заведена отдельная страница, предусмотрен личный кабинет. После получения сигнала мы уже приступаем к работе и направляем соответствующие обращения в контрольные органы, также ведется работа по ликвидации свалок", - рассказала она.

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Она же привела статистику по Республике Коми. Так, большинство свалок в регионе - стихийные, которые возникают в том числе и в заброшенных зданиях. Таковых - около половины - 47% от общего числа сигналов. Еще примерно треть - это свалки, образовавшиеся вокруг контейнеров для сбора мусора, 24% - свалки в гаражных кооперативах. Существенно меньше в Коми мусора вдоль трасс и в дачных кооперативах, таковых пользователями сайта зафиксировано порядка 12%, крупных незаконных свалок - 9%, а оставшиеся 7% - свалки близ территории предприятий.

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Из 102 сигналов, которые находятся на рассмотрении или в работе, пришлось только 27 решенных проблем. К примеру, в результате реализации свалки были ликвидированы в Дырносе и близ станции переливания крови, а также на пересечении улиц Лесопарковая и Ручейная. По словам Е.Ивановой, регион будет наращивать работу в этом направлении. Цель - не только увеличить численные показатели, а повысить эффективность общественного контроля за экологическим и санитарно-эпидемиологическим состоянием республики.

Наталья Петрова
  Ключевые слова: уборка, стихийная, свалка, проект, онф, незаконная, мусор, коми, генеральная
  Рубрика: Экология
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