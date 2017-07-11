В Ухте вспомнили жертв трагедии в "Пассаже"

11 июля, в 12-ю годовщину трагедии в ТЦ "Пассаж", у часовни-памятника на месте торгового центра прошла панихида по погибшим в огне. Ухтинцы помнят их имена.

Несмотря на то, что со дня трагедии минуло 12 лет, раны в сердцах ухтинцев не заживают. О том, насколько близко это горе, насколько сильны чувства, напоминает карета "Скорой помощи", которая всегда дежурит на мероприятии в этот день.

Родственники погибших, работники муниципальных учреждений, представители администрации и неравнодушные к чужой беде горожане собрались у часовни-памятника ближе к часу дня, но и до этого времени к памятному знаку около часовни – стеле с именами 25 жертв пожара в "Пассаже" ухтинцы приносили цветы.

В назначенное время началась заупокойная панихида, которую провели служители Храма Святителя Стефана Великопермского, после чего обратились к ухтинцам:

"Через скорби мы научаемся терпеть. Именно через терпение, эту великую добродетель, Господь нас ведёт ко спасению. Мы должны видеть пример, который произошёл здесь для того, чтобы во всех случаях постараться обезопасить другие места от бед, от пожаров. Мы должны стараться следить и за своей душою, чтобы Господь нашу душу не оставил успокоянием".

"11 июля 2005 года случилась страшная трагедия, которая унесла 25 жизней. Очень больно и очень жалко. Вечная им память", - сказала заместитель председателя Совета МОГО "Ухта" Татьяна Филиппова.

В руках у многих собравшихся были зажжённые свечи, их и цветы ухтинцы возложили к часовне иконы Божией Матери "Неувядаемый цвет", открытой на месте трагедии в 2010 году, сообщает пресс-служба мэрии.