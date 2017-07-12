К 1 сентября все дошкольники Щельяюра получат места в детских садах

Все дети к 1 сентября в поселке Щельяюр Ижемского района будут обеспечены местами в детских садах.

59 детей, стоящих в очереди в дошкольное учреждение п. Щельяюр в возрасте от 1,5 до 3 лет, будут обеспечены местами в детских садах. Это станет возможным в связи с освобождением части здания детского сада № 35 в поселке Щельяюр, которое ранее на условиях договора аренды занимал Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Ижемского района, сообщили "Комиинформу" в Министерстве образования, науки и молодежной политики Республики Коми.

Пустующая часть здания детского сада была предоставлена для размещения на правах аренды Социально-реабилитационному центру в 2004 году. Наполняемость детей в дошкольной организации в то время была низкой и часть помещений детского сада не эксплуатировалась. Сейчас в Щельяюре остро стоит проблема устройства детей в дошкольные учреждения. Администрацией Ижемского района было принято решение не продлевать договор аренды с центром и оборудовать в детском саду дополнительные группы.

В Министерстве труда, занятости и социальной защиты Республики Коми "Комиинформу" уточнили, что социально-реабилитационный центр будет ликвидирован. Такое решение было принято комиссией по проведению оценки последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры, о реорганизации или ликвидации организации социального обслуживания Республики Коми.

Для обеспечения государственных гарантий прав и свобод человека в сфере социальной защиты и социального обслуживания будет обеспечен гарантированный прием несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, проживающих на территории Ижемского района, в Социально-реабилитационный центр Ухты, которому будет присвоен статус межтерриториального.

В целях обеспечения и усиления профилактических мероприятий с семьями и детьми на территории района, а также организации работы с родителями несовершеннолетних ставка специалиста по социальной работе отделения социальной помощи семье и детям появится в Центре по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения Ижемского района.

Перед руководителем администрации Ижемского района Любовью Терентьевой поставлена задача максимально трудоустроить высвобождающихся сотрудников в связи с закрытием учреждения.