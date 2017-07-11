Детский дом в поселке Нижний Одес продолжит свою работу

11 июля 2017 года, 19:21 | Сосногорский

В поселке Нижний Одес продолжит работу детский дом.

В детском доме № 8 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в поселке Нижний Одес прошло собрание трудового коллектива, на котором присутствовали заместитель министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми Максим Ганов и руководитель администрации поселка Нижний Одес Юрий Аксенов. Коллективу учреждения были даны разъяснения по вопросу дальнейшей деятельности учреждения.

Как сообщили в Министерстве образования, науки и молодежной политики Республики Коми, в настоящее время, при возможной заполняемости Детского дома 32 воспитанниками, фактически проживают 16 несовершеннолетних. Остальные воспитанники еще в марте были временно переведены в ухтинскую школу-интернат № 2 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Данная ситуация сложилась в связи с некачественным ремонтом кровли, произведенным подрядчиком в 2016 году. Несмотря на многочисленные обращения к подрядчику об устранении протечки крыши в рамках гарантийных обязательств, а также выполнения косметического ремонта, мер по ликвидации протекания крыши подрядчиком не предпринято. В настоящее время детским домом продолжаются судебные разбирательства с подрядчиком.

***По состоянию на 30 июня 2017 года состоялось три заседания Арбитражного суда Республики Коми. Во исполнение решения суда 30 июня 2017 года проведена независимая судебная экспертиза работ. Проведение ремонтных работ внутренних помещений будет возможно после ремонта кровли, с учетом решения независимой судебной экспертизы.

Комиинформ
  Ключевые слова: детский дом
  Рубрика: Общество
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору

Новости по теме:

11:01 09.07.2017
Девочка - "бабочка" из Коми ищет родителей
13:53 07.07.2017
Сотрудники транспортной полиции сняли с железнодорожного моста через Ижму 13-летнюю девочку
12:10 07.07.2017
В Сыктывкаре разыскивается педофил


Новости mediametrix

                       
                       
                       
 

Эко-Коми

Новости проекта



Интервью

Сергей Гапликов
Глава Республики Коми
все интервью

Мы рядом
Светлана. Плохо хожу, нуждаюсь в сопровождении до больницы. (Троицко-Печорск)
Алёна. Периодически нуждаюсь в сопровождении по городу. (Сыктывкар)
перейти в раздел

Инфоблок

Отключение горячего водоснабжения в Сыктывкаре будет двукратным

Профилактика клещевого вирусного энцефалита

Телефоны участковых Сыктывкара

Официальный интернет-портал государственных услуг Российской Федерации

Как узнать кадастровую стоимость объекта и оспорить ее в случае несогласия

Как правильно вызвать экстренные службы

Что нужно знать о СПИДе

Реализация значимых проектов в Республике Коми

«Телефоны доверия» МВД

Памятная дата военной истории России

10 июля

В 1709 году русская армия под командованием Петра Первого одержала победу над шведскими войсками в Полтавском сражении.



Подробнее...


Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus