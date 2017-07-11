Детский дом в поселке Нижний Одес продолжит свою работу

В поселке Нижний Одес продолжит работу детский дом.

В детском доме № 8 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в поселке Нижний Одес прошло собрание трудового коллектива, на котором присутствовали заместитель министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми Максим Ганов и руководитель администрации поселка Нижний Одес Юрий Аксенов. Коллективу учреждения были даны разъяснения по вопросу дальнейшей деятельности учреждения.

Как сообщили в Министерстве образования, науки и молодежной политики Республики Коми, в настоящее время, при возможной заполняемости Детского дома 32 воспитанниками, фактически проживают 16 несовершеннолетних. Остальные воспитанники еще в марте были временно переведены в ухтинскую школу-интернат № 2 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Данная ситуация сложилась в связи с некачественным ремонтом кровли, произведенным подрядчиком в 2016 году. Несмотря на многочисленные обращения к подрядчику об устранении протечки крыши в рамках гарантийных обязательств, а также выполнения косметического ремонта, мер по ликвидации протекания крыши подрядчиком не предпринято. В настоящее время детским домом продолжаются судебные разбирательства с подрядчиком.

***По состоянию на 30 июня 2017 года состоялось три заседания Арбитражного суда Республики Коми. Во исполнение решения суда 30 июня 2017 года проведена независимая судебная экспертиза работ. Проведение ремонтных работ внутренних помещений будет возможно после ремонта кровли, с учетом решения независимой судебной экспертизы.