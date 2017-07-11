Интинские подростки получили различные сроки за серию преступлений

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Коми доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 17-летнему жителю г.Инты и двум его приятелям 19 и 16 лет. В зависимости от роли каждого они признаны виновными в грабеже (п."а" ч.2 ст.161 УК РФ) и незаконном сбыте наркотических средств, совершенном группой лиц, в крупном размере (п."г" ч.4 ст.228.1 УК РФ).

Следствием и судом установлено, что в декабре 2015 года несовершеннолетние похитили из магазина куртку стоимостью около 3 тыс. рублей. Один из подростков наблюдал за сотрудниками магазина, а другой зашел в примерочную кабину и надел куртку на себя. Проходя через магнитную рамку, похитители были замечены сотрудниками магазина, однако скрылись с места преступления.

В феврале 2016 года 17-летний и 19-летний фигуранты, а также еще четверо подростков, в отношении которых в возбуждении уголовного дела было отказано в связи с не достижением ими возраста привлечения к уголовной ответственности, приобрели реагент для приготовления курительной смеси "спайс", с помощью подручных средств приготовили наркотическое средство и стали распространять его на станции технического обслуживания. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий обвиняемые были задержаны сотрудниками полиции, у них было изъято наркотическое средство, приготовленное к дальнейшему сбыту.

Приговором суда подсудимым назначено наказание в виде: 17-летнему – 5 лет лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии, 19-летнему – 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, 16-летнему – 1,5 лет лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии, сообщает пресс-служба Следственного комитета по Коми.