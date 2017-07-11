Жители Сыктывкара стали реже попадать на уловки интернет-мошенников

В Сыктывкаре в июне зафиксировано 80 случаев мошенничества с использование интернет-технологий. Об этом на общегородской планерке доложил начальник УМВД России по г. Сыктывкару Александр Спиридонов.

По его словам, из 80-ти преступлений 27 удалось раскрыть по горячим следам. Количество совершенных преступлений по статье "мошенничество" снизилось по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, когда их было зафиксировано 107.

"Всего в июне на территории столицы Коми было зафиксировано 490 преступлений, - отметил А. Спиридонов. – Снижение по сравнению с июнем 2016 года составило 18%. По горячим следам удалось раскрыть 260 злодеяний, включая 24 ранее совершенных".

В июне правоохранителями было зарегистрировано 145 краж, из которых сразу раскрыли 65 (44,9%) и девять ранее совершенных.

В прошлом месяце городской полицией также было зафиксированы два убийства на бытовой почве и девять случаев причинения тяжкого вреда здоровью.

По сравнению с прошлым годом, значительно выросло количество грабежей. Из 123 случаев 56 были совершены в магазинах самообслуживания "Пятерочка" и "Магнит".