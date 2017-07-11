В Воркуте на торгово-закупочной базе ведется активная ликвидация несанкционированной свалки

11 июля в Воркуте начались работы по вывозу пищевых и строительных отходов с территории ТЗБ. Напомним, вчера мэр Воркуты Игорь Гурьев выехал на территорию базы и, пообщавшись с местными предпринимателями, дал двое суток на ликвидацию стихийной свалки.

Собственники и арендаторы четырех смежных складских помещений на протяжении длительного времени выбрасывали просроченные овощи, фрукты, а также строительный мусор недалеко от места торговли. Территория свалки занимает несколько сотен квадратных метров. Наличие мусорных контейнеров администрация проверит на следующей неделе.

Напомним, Управлению горхозяйства и благоустройства, отделу по работе с предпринимателями дано поручение еженедельно проводить обход всей территории ТЗБ и при наличии оснований составлять на предпринимателей административные протоколы для передачи их в суд и выставления штрафных санкций.

Новость получила активное обсуждение в социальных сетях. Некоторые горожане предлагали остановить работу отдельных складов через судебные органы на 90 суток, кто-то даже предложил на сутки перекрыть дорогу, ведущую на ТЗБ, ремонтными работами, тем самым надеясь приучить предпринимателей к порядку, сообщает пресс-служба мэрии.