В Воркуте на торгово-закупочной базе ведется активная ликвидация несанкционированной свалки

11 июля 2017 года, 18:36 | Воркута
Фото пресс-службы администрации Воркуты

11 июля в Воркуте начались работы по вывозу пищевых и строительных отходов с территории ТЗБ. Напомним, вчера мэр Воркуты Игорь Гурьев выехал на территорию базы и, пообщавшись с местными предпринимателями, дал двое суток на ликвидацию стихийной свалки.

Собственники и арендаторы четырех смежных складских помещений на протяжении длительного времени выбрасывали просроченные овощи, фрукты, а также строительный мусор недалеко от места торговли. Территория свалки занимает несколько сотен квадратных метров. Наличие мусорных контейнеров администрация проверит на следующей неделе.

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Напомним, Управлению горхозяйства и благоустройства, отделу по работе с предпринимателями дано поручение еженедельно проводить обход всей территории ТЗБ и при наличии оснований составлять на предпринимателей административные протоколы для передачи их в суд и выставления штрафных санкций.

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Новость получила активное обсуждение в социальных сетях. Некоторые горожане предлагали остановить работу отдельных складов через судебные органы на 90 суток, кто-то даже предложил на сутки перекрыть дорогу, ведущую на ТЗБ, ремонтными работами, тем самым надеясь приучить предпринимателей к порядку, сообщает пресс-служба мэрии.

Комиинформ
  Ключевые слова: свалка
  Рубрика: Экология
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