Более 8000 жителей региона обратились за разъяснениями в Пенсионный фонд Коми

С начала 2017 года специалисты ПФР в Коми проконсультировали более 8000 жителей региона. Для сравнения: за весь прошлый год эта цифра составила 14 600 человек.

На личный прием к специалистам отделения ПФР по Коми обратились 86 человек, письменные обращения направили 454 человека. 118 вопросов поступило через сайт ПФР www.pfrf.ru, еще 200 - через официальную группу в ВКонтакте vk.com/pfr_komi. Самым популярным способом получения консультаций остается "горячая линия" отделения. По телефону 8-800-100-15-08 свои вопросы задали 4 300 граждан.

В управления ПФР по Республике Коми поступило 1200 письменных обращения от граждан и организаций. На личном приеме консультации специалистов получили 1011 человек.

Жителей республики в основном интересовали правильность установления размера пенсии, право на досрочную пенсию по старости, перерасчет и корректировка пенсий, выплата пенсионных накоплений, использование средств материнского капитала. Молодые люди чаще всего интересовались выбором страховщика и вопросами пенсионного страхования, сообщает пресс-служба Коми.