Аграрии Коми приступили к кормозаготовке

11 июля 2017 года, 17:39 | Сыктывкар, Корткеросский, Сысольский, Удорский, Прилузский
Фото из архива "Комиинформа"

Аграрии Коми приступили к кормозаготовке в режиме повышенной готовности.

Этим летом сложилась неустойчивая погода, которая зачастую препятствует проведению полевых работ. Поэтому ход заготовки кормов глава Республики Коми Сергей Гапликов взял на особый контроль, сообщает пресс-служба Минсельхоза РК.

"Перед аграриями Коми поставлена задача по максимуму использовать благоприятные погожие дни и работать на кормозаготовке в две, а то и в три смены. Самые ответственные хозяйства работают на заготовке кормов чуть ли не круглосуточно, например, ООО "Межадорское" в Сысольском районе. Также я поручил специалистам проверить готовность техники, при малейшей поломке технику сразу с полей отправлять в ремонт, чтобы исключить простои. Нужно сработать оперативно", - отметил заместитель председателя правительства Республики Коми – министр сельского хозяйства и потребительского рынка региона Анатолий Князев.

К заготовке кормов приступили южные и центральные районы: Прилузский, Сысольский, Корткеросский, Удорский районы, Сыктывкар. Почва переувлажнена, что ограничивает применение техники и снижает темпы работы, так как уборку приходится проводить выборочно. В основном, заготавливают сенаж и силос. Из-за нестабильной погоды созревание трав отстало на 1-2 недели. Тем не менее, сейчас злаковые культуры находятся в стадии цветения, у бобовых культур появляются бутоны – это период, когда многолетние травы наиболее насыщены питательными веществами.

"Еще одна задача для передовых хозяйств – заготовить кормов больше, чем в прошлом году и позаботиться не только о себе, но и о соседе. Будем работать в режиме взаимовыручки. Хозяйства, где получится заготовить кормов сверх нормы, смогут продать корма тем, кто испытывает в них нужду, особенно это касается северных районов республики", - прокомментировал А. Князев.

Скошено около 1,6 тыс. га – 4 процента от запланированного объема, заготовлено сена 0,1 тыс. тонн (0,4 процента от плана), сенажа 3,7 тыс. тонн (7,4 процента от плана), заложено зеленой массы на силос 3,8 тыс. тонн (4,5 процента от плана). Всего заготовлено около 1 ц кормовых единиц на одну условную голову (4,4 процента от плана).

Для проведения кормозаготовительных работ в хозяйствах есть 934 трактора, 226 косилок, 106 граблей, 125 пресс-подборщиков, 53 кормоуборочных комбайна. Техника к проведению работ готова.

Комиинформ
  Ключевые слова: сенокос
  Рубрика: Экономика
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