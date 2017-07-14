Skoda представила собственную линейку велобайков

Чешская компания Skoda — известный производитель современных комфортабельных автомобилей — буквально на днях объявила о том, что линейка ее продукции пополнилась несколькими новенькими байками, но уже двухколесными. И это не просто велосипеды — это велосипеды в стиле “ретро”, которые, по мнению руководства компании, являются на сегодня самым “зеленым” видом транспорта, т.е. экологически чистым.

В последнее время многие компании возводят "во главу угла" заботу об окружающей среде. Отчасти это новомодное движение, которое дает дополнительные возможности для рекламы и продвижения своего товара. Но в большей степени, это жизненная необходимость, ведь в наше время забота о планете, на которой мы живем, является единственным залогом безоблачного будущего дня наших детей. Именно поэтому выбор велосипеда для современных людей — дело чести, а не только простая погоня за модными тенденциями.

Ретро-байки компании Skoda имеют несколько интересных характерных особенностей. Рама велосипедов окрашена в черный цвет. Сидение и ручки руля, наоборот, имеют же коричневый цвет. Создатели решили сыграть на контрасте и сочетании цветов одновременно. Еще все модели оснащены качественными японскими тормозами и семискоростной трансмиссией. Именно эти составляющие стали основным залогом надежности транспортных средств и залогом их длительной эксплуатации.

Для тех, кто постоянно передвигается на байке, — и на работу, и домой, и в магазин, инженеры автопроизводителя разработали специальный городской велосипед, который складывается. Он имеет небольшой удельный вес — всего двенадцать килограммов. Такой байк комфортно транспортировать или переносить, например, при передвижении в метро. Легким движение руки он превращается в идеальный набор металла и резины.

Также нужно упомянуть об электрических женских моделях в линейке велосипедов Skoda. Монохромные красавцы вместе с приводом весят чуть больше семнадцати килограммов. Удобное, комфортное и весьма привлекательное предложение для городских жительниц.

Самым легким стал шоссейный байк весом всего 7 килограммов 900 граммов. Напомним, что компания Skoda выпускает самые различные велосипеды, от детских моделей, например - My First Skoda , до вышеуказанных новинок.

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