Жители Сыктывкара поддерживают работу мэрии по очистке центра города от рекламы

11 июля 2017 года, 17:26 | Сыктывкар
Фото Валерии Марухно

Жители Сыктывкара поддерживают работу мэрии по очистке центра города от рекламы. Об этом свидетельствуют результаты опроса, который был проведён в группе мэрии Сыктывкара "Вконтакте".

В опросе приняло участие 185 человек. На вопрос "Поддерживаете ли Вы работу администрации Сыктывкара по очистке центра города от рекламы?" проголосовавшие ответили следующим образом:

За вариант "да, поддерживаю" проголосовало 160 человек, что составило 86,5% от общего числа респондентов.

Вариант "нет, не поддерживаю" выбрали 25 человек (13,5%).

Напомним, всего с середины июня 2017 года в центре города убрано 10 рекламных конструкций, среди которых восемь билбордов в районе монумента Трудовой славы (на "кольце"), а также две арки над проезжей частью, которые с 1 марта 2016 года запрещено размещать над дорогой согласно внесенным изменения в ГОСТ.

Учитывая мнение жителей, администрация города продолжит работу в данном направлении, сообщает пресс-служба мэрии.

*** Работа по демонтажу рекламных конструкций центральной части города проводится совместно с ГКУ РК "Коми реклама" в рамках исполнения утвержденных Советом города правил размещения рекламы, которые направлены на улучшение пространства городской среды, избавление её от визуального засорения и чрезмерного засилья, особенно в исторической части города, устаревших рекламных конструкций, имеющих неудовлетворительное техническое состояние.

Работы по ликвидации конструкций проведены силами их владельцев в связи с истечением срока договора и разрешения на их размещение, а также их отсутствием в утвержденной схеме размещения рекламных конструкций.

Комиинформ
  Ключевые слова: реклама, опрос
  Рубрика: Общество
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