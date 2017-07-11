Сыктывкарец разрешил квартирный вопрос с помощью ножа

Следственным отделом по г.Сыктывкар СУ СК России по Республике Коми завершено расследование уголовного дела в отношении 49-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве племянника.

По данным следствия, в мае текущего года в квартире дома по улице Зои Космодемьянской между обвиняемым и его 31-летним племянником произошла очередная ссора, в ходе которой фигурант нанес родственнику три удара ножом в область живота. Потерпевший был доставлен в больницу, однако через несколько дней от полученных ножевых ранений умер.

Из материалов уголовного дела следует, что между родственниками неоднократно возникали конфликты, связанные с совместным проживанием двух семей в одной квартире.

Следствием собрана доказательственная база, и уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба Следственного комитета по Коми.