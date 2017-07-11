Сыктывкарец разрешил квартирный вопрос с помощью ножа

11 июля 2017 года, 16:20 | Сыктывкар
Фото из архива "Комиинформа"

Следственным отделом по г.Сыктывкар СУ СК России по Республике Коми завершено расследование уголовного дела в отношении 49-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве племянника.

По данным следствия, в мае текущего года в квартире дома по улице Зои Космодемьянской между обвиняемым и его 31-летним племянником произошла очередная ссора, в ходе которой фигурант нанес родственнику три удара ножом в область живота. Потерпевший был доставлен в больницу, однако через несколько дней от полученных ножевых ранений умер.

Из материалов уголовного дела следует, что между родственниками неоднократно возникали конфликты, связанные с совместным проживанием двух семей в одной квартире.

Следствием собрана доказательственная база, и уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба Следственного комитета по Коми.

Комиинформ
  Ключевые слова: убийство, суд
  Рубрика: Происшествия
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору

Новости по теме:

15:36 10.07.2017
Прокуратура Коми обжаловала приговор Михаилу Брагину
08:21 07.07.2017
В Сыктывкарскую полицию требуются участковые
17:25 06.07.2017
Начальник УМВД России по Сыктывкару: Коллективные жалобы помогут в борьбе с шумными соседями


Новости mediametrix

                       
                       
                       
 

Эко-Коми

Новости проекта



Интервью

Сергей Гапликов
Глава Республики Коми
все интервью

Мы рядом
Светлана. Плохо хожу, нуждаюсь в сопровождении до больницы. (Троицко-Печорск)
Алёна. Периодически нуждаюсь в сопровождении по городу. (Сыктывкар)
перейти в раздел

Инфоблок

Отключение горячего водоснабжения в Сыктывкаре будет двукратным

Профилактика клещевого вирусного энцефалита

Телефоны участковых Сыктывкара

Официальный интернет-портал государственных услуг Российской Федерации

Как узнать кадастровую стоимость объекта и оспорить ее в случае несогласия

Как правильно вызвать экстренные службы

Что нужно знать о СПИДе

Реализация значимых проектов в Республике Коми

«Телефоны доверия» МВД

Памятная дата военной истории России

10 июля

В 1709 году русская армия под командованием Петра Первого одержала победу над шведскими войсками в Полтавском сражении.



Подробнее...


Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus