Усть-Цилемская ветстанция получила долгожданный автомобиль
Усть-Цилемская станция по борьбе с болезнями животных получила в свое распоряжение новую "Ниву". Учреждение выполняет важнейшую задачу по сохранению здоровья животных, а, в конечном счете, и людей.
Как рассказала начальник станции Елена Дуркина, конечно, у ветстанции была машина. Но ей уже 14 лет, она часто ломалась. А расстояния приходится преодолевать в 200 км.
"Коллектив женский. И очень было жалко наших сотрудниц, которые в мороз едут выполнять свою задачу, а машина ломается. Я решила поддержать свой коллектив, чтобы было удобно работать, и написала письмо Сергею Гапликову. Думала, дадут – хорошо, не дадут – что ж сделаешь", - рассказала Е.Дуркина.
Глава Коми прочитал обращение и решил, что нормальная машина для местной ветстанции – это не прихоть, а необходимость. И пообещал предоставить транспорт.
"Если я дал слово, я его держу",, - заявил во всеуслышание на праздновании 475-летия села Усть-Цильма С.Гапликов и вручил Е.Дуркиной ключи от новой "Нивы".
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