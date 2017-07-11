Сергей Гапликов вручил сертификат крестьянско-фермерскому хозяйству в Усть-Цилемском районе на поддержку молодого специалиста

11 июля 2017 года, 15:50 | Усть-Цилемский

В рамках торжественного собрания к 475-летию села Усть-Цильма глава Республики Коми Сергей Гапликов вручил сертификат главе крестьянского фермерского хозяйства (КФХ) Татьяне Кирьяновой. Государственная поддержка в виде денежной выплаты будет оказана бухгалтеру-кассиру хозяйства Ксении Михеевой как молодому специалисту.

Как рассказала Т. Кирьянова, КФХ образовано в 2008 году, занимается переработкой молока и продажей своей продукции. В ассортименте хозяйства сегодня 11 наименований продукции, в том числе сметана, творог, адыгейский сыр.

"Предприятие у нас небольшое, работает 10 человек. Государственную поддержку мы получаем на закупку молока, участвуем в муниципальных конкурсах на получение средств для приобретения оборудования. Есть выплата для молодых специалистов. Ксения ее использовала на улучшение жилищных условий, и это, конечно, большое подспорье", - отметила Татьяна Кирьянова, поблагодарив Правительство Республики Коми за поддержку.

*** Министерство сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми с 2015 года оказывает государственную поддержку в виде денежной выплаты в 300 тысяч рублей молодым представителям рабочих профессий и в 500 тысяч рублей молодым специалистам. Сумма делится на три части и выплачивается раз в год в течение трех лет.

Получатель обязан проработать в сельскохозяйственной организации или в качестве фермера не менее трех лет после получения выплаты.

На выплату могут претендовать специалисты и рабочие, которые трудятся по найму в сельскохозяйственных организациях, сельскохозяйственных потребительских кооперативах или в крестьянских фермерских хозяйствах в сельских населенных пунктах или поселках городского типа.

Комиинформ
  Рубрика: Экономика
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