Маленьких жителей Коми приглашают нарисовать будущее республики
Центры государственных услуг "Мои Документы" Республики Коми объявляют о старте Конкурса детского рисунка "Будущее республики глазами ребенка", приуроченного к празднованию 96-летия Республики Коми.
Организаторы рассчитывают таким образом повысить интерес детей разного возраста к истории развития родного Коми края, дать возможность в творчестве проявить уважительное отношение к своей республике.
Конкурс проводится c 10 июля по 18 августа 2017 года в три этапа:
I этап – прием конкурсных работ с 10 июля по 11 августа 2017 года;
II этап – определение победителей конкурса путем народного голосования на официальной странице центра "Мои Документы" г. Сыктывкар в социальной сети ВКонтакте по адресу: https://vk.com/syktyvkar_mydocuments11 с 14 августа 10:00 по 17 августа до 15.00;
III этап – подведение итогов конкурса, награждение победителей ценными подарками 18 августа.
Участники Конкурса:
• возраст детей с 3 до 5 лет;
• возраст детей с 6 до 8 лет;
• возраст детей с 9 до 12 лет.
Требования к оформлению творческих работ:
• на Конкурс принимаются изображения рисунков, выполненных на бумаге формата А4 в любой технике, с использованием любых средств для рисования;
• у одной работы может быть только один автор-ребенок, коллективные работы детей не принимаются;
• при предоставлении творческой работы необходимо написать название рисунка, фамилию, имя, возраст конкурсанта и контактные данные одного из родителей (законных представителей).
Работы принимаются по следующим адресам:
г. Сыктывкар ул. Горького, д. 2/1,
г. Сыктывкар ул. Орджоникидзе, д. 50,
г. Сыктывкар, ул. Морозова, д. 167
г. Сыктывкар, Эжвинский р-н, ул. Комарова, д. 8.
г. Воркута, ул. Гагарина, д. 10
г. Вуктыл, ул. Пионерская, д. 5а
г. Инта, ул. Мира, д. 15
г. Печора, Печорский проспект, д. 64
г. Печора, ул. Советская, д. 20
г. Сосногорск, ул. Комсомольская, д. 7
г. Усинск, ул. Нефтяников, д. 38
с. Ижма, ул. Советская, д. 45
г. Ухта, ул. Оплеснина, д. 11
г. Емва, ул. Дзержинского, д. 78
с. Койгородок, ул. Мира д. 7
с. Корткерос, ул. Советская, д. 194
с. Объячево, улица Мира, д. 72
с. Выльгорт, ул. Тимирязева, д. 36
с. Визинга, ул. Советская, д. 32
пгт. Троицко-Печорск, кв. Южный, д. 5
пгт. Усогорск, ул. Ленина, д. 22
с. Усть-Цильма, ул. Советская, д. 105
пгт. Жешарт, ул. Советская, д. 2
с. Усть-Кулом, ул.Советская, д. 37
г. Микунь, ул. Ленина, д. 32
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