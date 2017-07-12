Маленьких жителей Коми приглашают нарисовать будущее республики

Центры государственных услуг "Мои Документы" Республики Коми объявляют о старте Конкурса детского рисунка "Будущее республики глазами ребенка", приуроченного к празднованию 96-летия Республики Коми.

Организаторы рассчитывают таким образом повысить интерес детей разного возраста к истории развития родного Коми края, дать возможность в творчестве проявить уважительное отношение к своей республике.

Конкурс проводится c 10 июля по 18 августа 2017 года в три этапа:

I этап – прием конкурсных работ с 10 июля по 11 августа 2017 года;

II этап – определение победителей конкурса путем народного голосования на официальной странице центра "Мои Документы" г. Сыктывкар в социальной сети ВКонтакте по адресу: https://vk.com/syktyvkar_mydocuments11 с 14 августа 10:00 по 17 августа до 15.00;

III этап – подведение итогов конкурса, награждение победителей ценными подарками 18 августа.

Участники Конкурса:

• возраст детей с 3 до 5 лет;

• возраст детей с 6 до 8 лет;

• возраст детей с 9 до 12 лет.

Требования к оформлению творческих работ:

• на Конкурс принимаются изображения рисунков, выполненных на бумаге формата А4 в любой технике, с использованием любых средств для рисования;

• у одной работы может быть только один автор-ребенок, коллективные работы детей не принимаются;

• при предоставлении творческой работы необходимо написать название рисунка, фамилию, имя, возраст конкурсанта и контактные данные одного из родителей (законных представителей).

Работы принимаются по следующим адресам:

г. Сыктывкар ул. Горького, д. 2/1,

г. Сыктывкар ул. Орджоникидзе, д. 50,

г. Сыктывкар, ул. Морозова, д. 167

г. Сыктывкар, Эжвинский р-н, ул. Комарова, д. 8.

г. Воркута, ул. Гагарина, д. 10

г. Вуктыл, ул. Пионерская, д. 5а

г. Инта, ул. Мира, д. 15

г. Печора, Печорский проспект, д. 64

г. Печора, ул. Советская, д. 20

г. Сосногорск, ул. Комсомольская, д. 7

г. Усинск, ул. Нефтяников, д. 38

с. Ижма, ул. Советская, д. 45

г. Ухта, ул. Оплеснина, д. 11

г. Емва, ул. Дзержинского, д. 78

с. Койгородок, ул. Мира д. 7

с. Корткерос, ул. Советская, д. 194

с. Объячево, улица Мира, д. 72

с. Выльгорт, ул. Тимирязева, д. 36

с. Визинга, ул. Советская, д. 32

пгт. Троицко-Печорск, кв. Южный, д. 5

пгт. Усогорск, ул. Ленина, д. 22

с. Усть-Цильма, ул. Советская, д. 105

пгт. Жешарт, ул. Советская, д. 2

с. Усть-Кулом, ул.Советская, д. 37

г. Микунь, ул. Ленина, д. 32