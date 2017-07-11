В Княжпогостском районе собака покусала 5-летнюю девочку

11 июля 2017 года, 15:50 | Княжпогостский
Фото Вконтакте

Собака искусала пятилетнюю девочку на детской площадке в городе Емва Княжпогостского района. Очевидцы происшествия выложили в социальных сетях сообщение о происшествии. Для оказания помощи ребенку была вызвана бригада "скорой помощи".

Как сообщили "Комиинформу" в Минздраве республики, прибывшая на место происшествия "скорая помощь" отвезла травмированную 5-летнюю девочку в Княжпогостскую ЦРБ.

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"Рана была небольшая, ее обработали и продезинфицировали. Госпитализация ребенку не потребовалась. Вместе с мамой девочка уже отправилась домой", - сообщили агентству в пресс-службе ведомства.

Напомним, в мае на заседании правительства региона глава Коми Сергей Гапликов пообещал отправить руководителей администраций муниципалитетов на улицы лично отлавливать безнадзорных животных в случаях, если будут допущены подобные ЧП.

"Мне уже надоело говорить на эту тему. Если ещё раз вопрос придётся поднимать на заседании правительства, то будут приняты кадровые решения. Руководители администраций отправятся заниматься другой работой. Отлавливать безнадзорных животных лично будут", - высказался глава Коми.

Геня Джавршян
  Ключевые слова: нападение на ребенка, бродячие собаки
  Рубрика: Происшествия
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