В Сыктывкаре изменены схемы движения ряда автобусных маршрутов

11 июля 2017 года, 15:40 | Сыктывкар
Фото Антона Пархачёва

В связи с ограничением движения транспорта по всей ширине проезжей части по ул.Советской в районе домов 38 и 13, с 11 июля по 14 июля движение на маршрутах будет осуществляться по следующим схемам.

– № 3 – ул. Интернациональная – ул. Бабушкина – ул.Советская – ул. Куратова – ул. Кирова – ул. Пушкина – ул.Советская – Аэровокзал ;

в обратном направлении - ул. Советская – ул. Пушкина – ул. Кирова– ул. Куратова –ул. Советская ул. Бабушкина– ул. Интернациональна – далее по маршруту.

– № 5 – ул.Советская – ул. Куратова – ул. Кирова – ул. Пушкина – ул.Советская – Аэровокзал ;

в обратном направлении - ул. Советская – ул. Пушкина– ул. Кирова– ул. Куратова – ул. Советская – далее по маршруту.

– № 6 – ул.Орджоникидзе – ул. Ленина – ул. Бабушкина – ул. Интернациональная – далее по маршруту.

– № 20 – ул. Интернациональная – ул. Бабушкина – ул. Ленина – ул.Орджоникидзе – далее по маршруту.

– № 55 – ул.Советская – ул. Куратова – ул. Кирова – ул. Пушкина– далее по маршруту.

– №12 – ул.Орджоникидзе – ул. Интернациональная – ул. Бабушкина – ул.Советская – ул. Куратова – ул. Кирова – Автостанция ;

в обратном направлении - Автостанция – ул. Кирова– ул. Куратова –ул. Советская– ул. Бабушкина– ул. Интернациональная– ул.Орджоникидзе – далее по маршруту.

– № 46 – ул.Советская – ул. Куратова – ул. Кирова – далее по маршруту;

в обратном направлении – ул. Кирова – ул. Куратова – ул. Советская – далее по маршруту.

– № 1, 126 – ул.Орджоникидзе – ул. Интернациональная – ул. Бабушкина – ул.Советская – ул. Куратова – ул. Кирова – далее по маршруту;

в обратном направлении – ул. Кирова– ул. Куратова – ул. Советская – ул. Бабушкина– ул. Интернациональная – ул.Орджоникидзе – далее по маршруту.

– № 23, 25, пл.Габова – ул. Ленина – ул. Бабушкина – ул.Советская – ул. Куратова – ул. Кирова – далее по маршруту;

в обратном направлении – ул. Кирова – ул. Куратова – ул. Советская – ул. Бабушкина – ул. Ленина – пл.Габова.

Комиинформ
  Ключевые слова: автобусы
  Рубрика: Общество
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