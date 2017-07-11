Актуальные вопросы в области технологического присоединения к электрическим сетям обсудят на семинаре в Коми

11 июля 2017 года, 15:10 | Сыктывкар

Актуальные вопросы в области технологического присоединения к электрическим сетям обсудят на семинаре, организованном Министерством промышленности, природных ресурсов, транспорта и связи Республики Коми совместно с филиалом ПАО МРСК Северо-Запада "Комиэнерго".

Обучающий семинар для заинтересованных лиц состоится 19 июля в 10 часов 30 минут в большом зале Государственного Совета Республики Коми.

Семинар организован Министерством совместно с филиалом ПАО "МРСК Северо-Запада" "Комиэнерго" в целях реализации Дорожной карты по внедрению целевой модели "Технологическое присоединение к электрическим сетям", утвержденной распоряжением Правительства Республики Коми от 16.02.2017 № 81-р.

Мероприятие направлено на повышение информированности заявителей (прежде всего представителей малого и среднего бизнеса) о доступности электросетевой инфраструктуры на территории Республики Коми и актуальной процедуре технологического присоединения с учетом изменений законодательства РФ.

В ходе семинара участникам расскажут об упрощении процедуры технологического присоединения, удобных дистанционных сервисах, дополнительных услугах, которые оказывает филиал "Комиэнерго". С докладом о мероприятиях по повышению доступности энергетической инфраструктуры, льготных условиях для объектов малого и среднего бизнеса, актуальных изменениях в законодательстве выступит заместитель директора по развитию и реализации услуг филиала Комиэнерго Сергей Вахрушев.

"Доступность, удобство, оперативность и прозрачность в осуществлении процедуры ТП – основные критерии оценки не только позиции региона в рейтинге REGION –ID, который отражает уровень реализации мероприятий Дорожной карты, но и инвестиционного климата в России по итогам рейтинга Всемирного банка Doing business. Целевым ориентиром в соответствии с ежегодным рейтингом выбрано включение России в 20 лучших стран. Наша задача, с участием всех заинтересованных сторон, создать такие условия на территории республики", - отметил заместитель директора.

Комиинформ
  Ключевые слова: комиэнерго
  Рубрика: Экономика
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