В Сыктывкаре высадят 283 саженца деревьев и кустарников

В Сыктывкаре этим летом высадят 283 саженца деревьев и кустарников. Об этом сегодня на брифинге по итогам общегородской планерки сообщил руководитель администрации города Валерий Козлов, отвечая на вопрос корреспондента "Комиинформа" о замене тополей на другие породы деревьев, не вызывающие аллергию у горожан.

По словам В. Козлова, администрация ежегодно проводит работу по обследованию тополей, которые в силу своего возраста и, как следствие, хрупкости, могут нанести ущерб горожанам.

"В первом полугодии 2017 года было убрано около 20-ти тополей, - пояснил он. – В отношении еще 24 деревьев была произведена санитарная обрезка. Эту работу мы будем продолжать и впредь, ну и параллельно ведем работу по посадке деревьев. И это уже не тополя".

По словам мэра, этим летом в Сыктывкаре будут высажены 283 саженца березы, сирени, яблони, рябины, пузыреплодника, снежноягодника, рябинника рябинолистного, спиреи и боярышника.

"Мы стараемся, чтобы количество саженцев кратно превосходило количество вырубленных деревьев, потому что далеко не все посадки приживаются", - добавил он.

Руководитель администрации муниципалитета также рассказал, что в этом году высадка газонов не планируется, так как в бюджете города средства на эти цели не были заложены.

"Мы постараемся сохранить те газоны, которые уже имеются, а в следующем году закрыть их ограждениями. Сейчас обсчитываем, сколько на это потребуется средств", - пояснил В. Козлов.