Молодежь из Коми примет участие в строительстве Президентского кадетского училища в Петрозаводске

11 июля 2017 года, 17:15 | Сыктывкар
Фото "Вконтакте"

Бойцы студенческого строительного отряда из Коми будут строить Президентское кадетское училище в Петрозаводске. Участниками стройки станут всего 9 студенческих строительных отрядов. Помимо Республики Коми, в проекте участвует молодежь из Карелии и Удмуртии, из города Санкт-Петербург, Алтайского и Пермского краев, а также Архангельской и Вологодской областей. Об этом сообщает Карельский региональный Центр молодежи Петрозаводска.

Более 120 бойцов студенческих отрядов на протяжении двух летних месяцев будут работать на строительстве Президентского кадетского училища. Помимо трудовой деятельности бойцов ожидает насыщенная творческая и спортивная жизнь.

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Межрегиональная студенческая стройка "Сампо" стартует уже завтра, 12 июля. Торжественное открытие пройдет в 20 часов на крыльце Главного корпуса Петрозаводского госуниверситета. В качестве почетного гостя на мероприятии ожидают врио главы Республики Карелия Артур Парфёнчиков.

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Наталья Петрова
  Ключевые слова: училище, студенты, стройка, молодежь, лагерь, коми, кадеты
  Рубрика: Общество
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