Коми музей своими силами создали жители села в Ямало-Ненецком автономном округе

В селе Овгорт Шурышкарского района ЯНАО открылся музей "Коми изба".Об этом сообщает официальный портал районной администрации. Торжественное открытие прошло 8 июля.

Инициаторами создания музея выступил фольклорный коми-коллектив "Лысва" ("Росинка"), инициативу поддержал глава поселения Иван Рочев.

Помещением послужил дом участника Великой Отечественной войны Александра Истомина, построенный в середине прошлого века. Инициативная группа односельчан отремонтировала его собственными силами.

Все экспонаты также предоставили жители села.Сегодня новый музей насчитывает уже несколько десятков предметов быта, отражающих культуру народа коми, а также личные вещи овгортчан.

В социальных сетях активисты продолжают распространять информацию о том, что каждый житель может принять участие в пополнении фондов нового музея, передав в избу семейную реликвию или любой предмет, отражающий культуру народа коми.