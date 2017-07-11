Жители Сыктывкара задолжали за капремонт 56,7 млн. рублей

В столице Коми до конца года капитально отремонтируют 76 многоквартирных домов. Об этом на общегородской планерке в администрации Сыктывкара сообщил директор "Регионального фонда капремонта многоквартирных домов" Александр Подольский.

По его словам, всего на территории муниципалитета зарегистрировано 1 498 многоквартирных домов и 72 259 лицевых счетов.

По состоянию на 1 июля 2017 года, общая сумма выставленных счетов за капремонт составляет 231,5 млн. рублей, в том числе физлицам - 205,8 млн. рублей, за объекты госсобственности – 2,275 млн. рублей, муниципальной собственности – 22,4 млн. рублей, юрлиц – 681 тыс. рублей.

"По рекомендации Минстроя Коми со второго квартала мы приступили к начислению пени, она составила на 1 июля 322 тысячи рублей, - отметил А. Подольский. – На эту дату всего оплачено взносов на сумму 172,8 млн. рублей. Физлица оплатили 149,9 млн. рублей, органы госвласти – 1,036 млн. рублей, муниципалитет – 22,1 млн. рублей, юрлица – 520 тысяч. Выставленные пени оплачены в размере 32 тысяч рублей. Собираемость по Сыктывкару составила 74,6%".

По словам докладчика, столица республики в рейтинге собираемости занимает восьмое место. Первое место занимает Прилузский район с собираемостью 88,4%, второе – Сысольский район (83,8%), третье – Койгородский (80,2%). На последнем месте Воркута, где сложилась плачевная ситуация.

Директор Регионального фонда отметил, что основную часть задолженности, а это 56,7 млн. рублей лежит на плечах физлиц.

"В этом году в Сыктывкаре планируется отремонтировать 76 многоквартирных домов по 105 видам работ на сумму 153,5 млн. рублей, - продолжил А. Подольский. - На данный момент заключены договора по 16 МКД на сумму 41,1 млн. рублей. Основная масса домов находится в стадии заключения договоров, подрядчики закупают материалы, на некоторых объектах уже приступили к ремонту".

Докладчик призвал руководителей управляющих компаний активнее взаимодействовать с подрядными организациями, выполняющими капремонт. По его словам, в прошлые годы сложилась негативная практика, когда представители УК не появлялись на объектах во время ремонта, а при сдаче дома в эксплуатацию предъявляли подрядчикам претензии, что приводило к срывам сроков.

"Убедительно прошу вас подключиться к работе на данном этапе, - обратился он к руководителям УК. - Чаще посещайте объекты. Если что-то не устраивает или подрядчик выполняет работы без учета вашего мнение, а все-таки текущей эксплуатацией дома предстоит заниматься именно вам, сообщайте обо всех проблемах нам".

В завершении своего доклада А. Подольский отметил, что в освещении деятельности Регионального фонда очень важно участие СМИ. По его словам, разговоры о том, что платить за капремонт не надо, уходят в прошлое. "Мы все понимаем, что платить надо, но и работу выполнять тоже надо", - добавил он.