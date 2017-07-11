Верующие в Коми помолились о здравии перед чудодейственными святынями из Ташкента

Священнослужители Свято-Стефановского кафедрального собора в столице Коми помолились за исцеление паствы от болезней и защиту от сглаза, порчи и иных мистических сил перед частицей десницы святого Луки Войно-Ясенецкого и иконой с частицами мощей святых Киприана и Иустинии. Об этом "Комиинформу" сообщил сегодня архиепископ Питирим.

Как уже сообщал "Комиинформ", икона с частицами мощей священномученика Киприана и мученицы Иустинии и ковчег с частью десницы доставлены в Сыктывкар из Ташкентского кафедрального собора в рамках договоренностей между архиепископом Питиримом и митрополитом Ташкентским Викентием.

"За пять дней нахождения святынь в кафедральном соборе десятки прихожан поклонились лично. Свыше полусотни – подали записки с именами родных и друзей, за которых совершили молитвы священнослужители собора. Святого Луку принято просить об исцелении от болезней, особенно связанных со зрением, а святых Киприана и Иустинию – о защите от чародейства (сглаза, порчи, иных мистических сил)", - рассказал собеседник агентства.

Владыка уточнил, что те верующие, кто не успел посетить собор, могут приложиться к святыням до 13 июля в Свято-Казанском храме местечка Кочпон, где они находятся в настоящее время. С 14 по 16 числа это можно будет сделать в храме преподобного Сергия Радонежского в сыктывкарском поселке Максаковка. Затем святыни направят в Сосногорск, где с 17 по 20 числа их увидит паства храме преподобного Серафима Саровского. С 21 по 24 числа возможность помолиться перед святынями будет представлена жителям Ухты (в Свято-Стефановском храме).