В Коми пройдет плановая проверка системы оповещения

Техническая проверка автоматизированной системы централизованного оповещения населения "Парма" пройдет на территории Коми уже завтра, 12 июля. Уличные громкоговорители республики будут активированы ровно в 10 часов. Об этом сообщает МЧС России по Республике Коми и просит граждан сохранять спокойствие.

Управление напоминает, что при возникновении чрезвычайной ситуации, услышав звуки сирены "Внимание всем!", необходимо подойти к уличному громкоговорителю, а находясь дома - включить телевизор, радио, и прослушать сообщение, в котором будет содержаться точная информация о случившемся и правилах поведения в данной ситуации.

На весь период ликвидации чрезвычайной ситуации все эти средства связи необходимо держать постоянно включенными. Для жителей Республики Коми сообщения о возникновении ЧС передает радиостанция "Радио Россия", для жителей Сыктывкара и Сыктывдинского района в таких случаях также вещает телеканал "Россия 1".

Следующая плановая ежемесячная проверка системы оповещения "Парма" состоится 9 августа 2017 года.