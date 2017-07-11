Глава Коми Сергей Гапликов поздравил Усть-Цильму с 475-летием

В администрации Усть-Цилемского района прошло торжественное собрание по случаю 475-летнего юбилея села Усть-Цильма. Поздравил сельчан и глава Коми Сергей Гапликов, который находится с двухдневным визитом в районе.

Руководитель региона подчеркнул, что с.Усть-Цильма - это уникальный и самобытный край, в котором традиционная русская культура сохранилась не по воле отдельных чиновников, а благодаря местным жителям. Он отметил также роль общественного движения "Русь Печорская", а Усть-Цилемскую горку назвал культурной ценностью не только республики, но и всей страны.

Здесь были заложены и промышленные основы, но при этом устьцилемы всегда бережно относились к природе.

"475 лет прошло с того знаменательного дня, когда простой русский человек получил грамоту на то, чтобы основать здесь поседение. Люди и дальше хотят строить здесь дома, развивать производство. Их труд достоин уважения", - отметил глава администрации Усть-Цилемского района Алексей Поздеев и зачитал поздравление от и.о. губернатора Новгородской области Андрея Никитина, в котором было сказано, что Усть-Цильма является оплотом древнерусской культуры. Напомним, село основали новгородцы, поэтому регионы связывают исторические и культурные нити.