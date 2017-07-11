В Сыктывкаре 139 выпускников наградили медалями "За особые успехи в учении"

В Сыктывкаре 139 выпускников 11-ых классов наградили медалями "За особые успехи в учении". Об этом на общегородской планерке сообщила начальник управления образования администрации столицы Коми Ольга Бригида, выступив с докладом о предварительных результатах ГИА без учета данных о пересдаче ЕГЭ в резервные дни.

По ее словам, ЕГЭ проходил в досрочный и основной периоды. В досрочный период экзамен сдавали 202 выпускника прошлых лет из 13 муниципалитетов. Вместе с ними ЕГЭ сдали три выпускника текущего года.

В основной период, который проходил с 29 мая по 19 июня, экзамен сдавали 1 344 участника, в резервные дни - с 20 июня по 1 июля - 342 человека. Всего в сыктывкарских пунктах проведения экзаменов ЕГЭ сдавали 1 891 человек.

"В Сыктывкаре сохраняется тенденция к сокращению количества учащихся, не прошедших ГИА, - отметила О. Бригида. – Доля сдавших ЕГЭ по русскому языку – 100%. Средний балл по русскому языку вырос с 69 до 70. Также увеличился средний балл по базовой математике, доля сдавших ЕГЭ по математике и по профильной математике".

Анализируя результаты, начальник управления образования отметила, что у сыктывкарских выпускников по восьми предметам вырос средний балл, вместе с тем, педагогов тревожат их не слишком высокие результаты по географии и литературе.

На протяжении последних двух лет стабильным остается количество высокобалльников – выпускников, сдавших экзамен от 90 до 100 баллов. По результатам ЕГЭ шесть выпускников набрали 100 баллов, в том числе, три человека по русскому языку, два - по информатике, один - по обществознанию. В текущем году выросло количество высобалльников по двум и более предметам.

"В 2017 году 139 выпускников 11-ых классов были награждены медалями "За особые успехи в учении", - добавила О. Бригида. – 88 человек медалью Российской Федерации, 51 человек – медалью Республики Коми"