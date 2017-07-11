В Визинге к 96-летию Коми появится летний кинотеатр под открытым небом

В Сысольском районе реализуется 10 проектов в рамках полученного гранта главы Коми на празднование 96-летия Республики Коми.

Напомним, победителями конкурса грантов стали два муниципалитета - Ухта, которая получила 40 млн.рублей и Сысольский район, получивший 10 млн.рублей.

На полученные деньги в Сысольском районе обустроят игровую площадку "Сказочный киноостровок", отремонтируют тротуар и обустроят перильные ограждения на автомобильной дороге по улице Школьная, а также подъезд к дворовой территории многоквартирного дома по ул.Школьной. В планах - обустройство автомобильной дороги общего пользования местного значения "Визинга (Луч) – Горьковская" автостоянкой на 30 мест, устройство систем водоснабжения и водоотведения на универсальной спортивной площадке, устройство пандуса в здании Дома быта, ремонт уличного освещения на центральной площади, ремонт кровли детского сада № 8 в с. Визинга и Дома культуры в с. Куратово, организация и проведение межрегионального этно-фольклорного фестиваля "Кöйдыс".

При администрации района создан организационный комитет по подготовке и проведению мероприятий. Заседания комитета проходят еженедельно.

По всем проектам начаты работы. Так, перед зданием кинотеатра "Мир" с. Визинга ведутся работы по строительству игровой площадки "Сказочный киноостровок". Приобретены брусчатка и бордюрная плитка, завезен песок.

Предполагается обустроить площадку брусчаткой, установить скамейки и детские качели. Кроме того, площадку украсит арт-объект, отражающий символику Сысольского района.

Цель проекта "Сказочный киноостровок" - летний кинотеатр под открытым небом с созданием зоны отдыха для детей, молодежи и семей с детьми.

Напомним, грантовая поддержка мероприятий к празднованию 96-летия Республики Коми является одним из этапов по подготовке 100-летия региона.