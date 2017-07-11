Мэр Сыктывкара призвал ресурсоснабжающие организации своевременно восстанавливать дороги

11 июля 2017 года, 12:10 | Сыктывкар
Фото из архива ИА "Комиинформ"

Восстановление дорожного покрытия и благоустройства газонов после ремонта на городских сетях должно находиться на ежедневном контроле управления ЖКХ администрации столицы Коми. Об этом на общегородской планерке заявил мэр Сыктывкара Валерий Козлов.

С докладом о восстановлении дорог выступил начальник отдела контроля над содержанием и эксплуатацией инфраструктуры городского хозяйства Сергей Прощенко.

По его словам, сложившая ситуация, когда ресурсоснабжающие организации проводят ремонт по свежеуложенному асфальту, не может не беспокоить администрацию муниципалитета.

По его словам, в этом году в Сыктывкаре пять ресурсоснабжающих организаций брали разрешения (ордера) на земляные работы в мэрии.

ООО "Сыктывкарский водоканал" с начала года сдал 54 ордера на земляные работы, не закрытыми остаются 20, в том числе у восьми ордеров не закончился срок сдачи. Благоустройство газонов водоканал проводит своими силами.

"Газпром газораспределение Сыктывкар" сдал 27 ордеров, не закрыл 12, у пяти не закончился срок сдачи. ПО "Сыктывкарские электрические сети" сдали четыре ордера, остаются еще три.

У Коми филиал ПАО "Ростелеком" из шести ордеров не закрыт один. По словам С. Прощенко, предприятие своими силами устраняет раскопки. К слову, все сети предприятия проходят под газонами.

Сыктывкарские тепловые сети филиала ПАО "Т Плюс" восстановление благоустройства выполнило на 19 участках из 25.

В. Козлов призвал ресурсоснабжающие организации активизировать работу, чтобы вовремя сдать ордера, а управлению ЖКХ поручил в ежедневном режиме проводить мониторинг ситуации по восстановлению дорожного покрытия и благоустройству газонов.

Геня Джавршян
  Ключевые слова: восстановление дорожного покрытия и благоустройство газонов
  Рубрика: Экономика
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