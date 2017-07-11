В Сыктывкаре до 31 июля покрасят ограждения вдоль ул. Коммунистической

11 июля 2017 года, 11:25 | Сыктывкар
Фото МКП Дорожное хозяйство и из архива "Комиинформа"

В Сыктывкаре до конца июля завершат покраску ограждений вдоль ул. Коммунистической. Об этом на общегородской планерке сообщил директор МКП "Дорожное хозяйство" Василий Лазуренко.

Мэр Сыктывкара Валерий Козлов поинтересовался у докладчика ходом выполнения работ по благоустройству города и поручил В. Лазуренко отследить работы по покраске ограждений вдоль улицы Коммунистической, поскольку подрядчик вовремя к выполнению контракта не приступил.

В. Лазуренко доложил, что подрядная организация наконец-то приобрела краску, и сегодня работники должны были выйти на покраску. Завершить работу планируется до 31 июля.

"Проследите, чтобы работа была выполнена качественно, и перед покраской ржавчина была удалена", - отметил В. Козлов.

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Директор "Дорожного хозяйства" также сообщил, что его подчиненные завершают покос травы в микрорайоне "Орбита", после чего приступят к повторному покосу в центре столицы Коми.

В ночное время работники предприятия продолжают наносить по ночам дорожную разметку жидким пластиком.

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Еще одно важное направление деятельности предприятия - ямочный ремонт дорог. На проведение работ по ремонту улично-дорожной сети Сыктывкара в 2017 году выделено 60 миллионов рублей. Уже завершены работы на ул. Печорская, Карла Маркса, ул. Лыткина.

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Сейчас ведется ремонт улично-дорожной сети на ул. Малышева и Станционной.

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На ул. Малышева будет проведен ремонт по всей ширине проезжей части с учетом заездов. Общая площадь проведения работ составит 8620 квадратных метров, в том числе по съездам - 175 квадратных метров. На эти цели будет потрачено почти 20 миллионов рублей. К концу недели асфальтирование будет завершено.

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Геня Джавршян
  Ключевые слова: ямочный ремонт, покраска ограждений, покос травы, дорожное хозяйство
  Рубрика: Экономика
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