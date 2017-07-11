Прокуратура Воркуты добивается признания права инвалида с детства на получение жилищной субсидии

11 июля 2017 года, 11:55 | Воркута
Фото Антона Пархачёва

Прокуратура Воркуты провела проверку по обращению местного жителя, инвалида с детства, который обжаловал решение администрации городского округа "Воркута" об отказе во включении в список лиц, имеющих право на получение государственного жилищного сертификата для приобретения жилья за пределами районов Крайнего Севера.

В ходе проверки прокуратура установила, что в ноябре 2016 г. администрация г. Воркуты действительно приняла такое решение, мотивировав отказ тем, что молодой человек родился в 1982 году в Сыктывкаре, который отнесен к числу районов Крайнего Севера лишь в 1994 году.

Прокуратура поставила под сомнение законность принятого муниципалитетом решения, посчитав, что не все обстоятельства были учеты при рассмотрении вопроса о наличии права обратившегося на получение социальной выплаты.

В ходе проведения проверки, истребования дополнительных материалов установлено, что на момент рождения заявителя местом жительства его матери являлась Воркута, а сам он родился не в Сыктывкаре, а в Перми, где его мать отбывала наказание по приговору.

Несмотря на запутанные обстоятельства рождения молодого человека, прокуратура доказала юридически значимый факт проживания его матери на момент его рождения на территории района Крайнего Севера. Пермь являлась лишь временным (вынужденным) местом пребывания как заявителя, так и его матери.

Материалы проведенной проверки легли в основу представления, направленного в адрес руководителя администрации г. Воркуты с требованием об отмене решения об отказе в постановке обратившегося инвалида на учет граждан, имеющих право на получение субсидии.

В ближайшую пятницу, 14 июля 2017 года, вопрос о постановке на учет обратившегося гражданина будет рассмотрен повторно на заседании жилищной комиссии.

Комиинформ
  Ключевые слова: прокуратура коми, инвалиды
  Рубрика: Право
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