Многоквартирный дом в поселке Нижняя Омра сдадут к 1 сентября
В Троицко-Печорском районе последний объект – 14-квартирный дом, построенный в рамках республиканской программы по переселению из ветхого и аварийного жилья - будет сдан в эксплуатацию до 1 сентября. Об этом "Комиинформу" сообщил руководитель администрации муниципалитета Илья Сидорин.
По его словам, в ходе завершающего этапа республиканской программы по переселению из ветхого и аварийного жилья в муниципалитете должны были ввести два жилых дома.
"Шести квартирный дом в поселке Митрофан-Дикост, в который переселены четыре местные семьи и две семьи из поселка Мирный, был сдан 30 июня, - рассказал И. Сидорин. – Остается последний объект - 14-квартирный дом в поселке Нижняя Омра. До 1 сентября он будет сдан, в настоящий момент готовность объекта составляет 75%".
По словам собеседника агентства, в здании ведутся отделочные работы.
***В рамках республиканской программы по переселению из ветхого и аварийного жилья в Троицко-Печорском районе возведено 11 домов:
- один дом в поселке Якша;
- четыре дома в поселке Троицко-Печорск;
- пять домов в поселке Нижняя Омра;
- один дом в поселке Митрофан-Дикост;
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